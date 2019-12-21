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2019年12月21日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
Folli Follie退租中環舖 劈四成招租 1200呎舖叫租40萬 較7年前高峰期大瀉六成
零售低迷 地產代理後勤逆市加薪
嘉湖3房九七貨585萬 22年升八成
CCL九龍樓價重返施政報告前
恒地林村申建住宅 近九成意見反對
雲海別墅洋房逾7350萬沽 項目新高
人行一周注6440億紓企債危機 山東如意美元債趕及兌付 北大方正寬限期快滿
A股保持強勢 分析：提振港股氣氛
李達志：金融帳戶資金流出 不等於走資
首購海外商業房產 大行料領展增派息
旅遊費用下跌 上月港通脹放緩至3%
呂志和家族斥資5億認購招商局房託
內地電子煙商申上市 逢全球監管潮 思摩爾主力美國市場 多州份收緊法例
赤子城超購1400倍 去年毛記上市後最熱
日本城母企中期港同店升3%
周福安：海洋公園酒店聖誕訂房不俗
全港6252萬個電子錢包 年增16%
證監推南向通實名制
松齡上市不足3年擬賣盤
fb再爆2.7億用戶資料外泄 有數據庫毋須密碼瀏覽 黑客論壇可下載
金融行為監管局CEO 獲選英倫銀行下任行長
「一馬」案與美和解 高盛或付20億美元
陸振球：領展示範不將所有「雞蛋」放在一起
周末睇樓好去處
雲海別墅享海景 主打3房3套
「靚湯」湯洛雯晉身業主
鄰近海星灣 合一家大小親子樂
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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