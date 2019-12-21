「一馬」案與美和解 高盛或付20億美元

這份和解協議不會解決馬來西亞當局的調查，該國政府也尋求向高盛索償數以十億美元。馬來西亞檢察總長托馬斯（Tommy Thomas）昨表示，準備就高盛在1MDB貪腐案所扮演的角色，向高盛作出刑事起訴。他形容與高盛經過多輪談判後，雙方距離達成和解仍然遙遠。托馬斯稱，在適當時候，馬來西亞政府將繼續對17名涉案現任及前任高盛高層進行檢控程序，當中包括高盛國際業務副主席Richard Gnodde。

大馬檢察總長：準備刑事起訴高盛

高盛為1MDB籌集了65億美元。據美國當局稱，當中大部分資金被馬來西亞政府顧問劉特佐和兩名高盛銀行家竊取。檢方稱，高盛無視有關劉特佐和1MDB基金的警示信號，最終從相關交易賺取高達6億美元的手續費。高盛若能與美國司法部達成和解，將掃除一個拖累高盛股價的問題，但嚴格的新監管措施將繼續令高盛處於這醜聞的陰影下。

《華爾街日報》指出，20億美元的罰金，將會是金融海嘯以後的一系列抵押貸款和解以來，美國司法部對一家銀行開出的最高罰款之一，對高盛將會是沉重的負擔。高盛正積極提振收入，同時大力投資於增長計劃。

（綜合報道）

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