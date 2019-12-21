「一馬」案與美和解 高盛或付20億美元

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，捲入馬來西亞主權基金「一馬發展」（1MDB）貪腐案的高盛，大致與美國司法部達成和解協議。高盛可能要支付高達20億美元的罰款，並由高盛亞洲子公司承認違反美國反貪腐法，未來更要對其合規程序進行持續監督，以換取當局停止1MDB案的刑事調查。消息指談判仍在進行，預期和解協議可望在明年初達成，但和解協議的框架仍可能有變。
這份和解協議不會解決馬來西亞當局的調查，該國政府也尋求向高盛索償數以十億美元。馬來西亞檢察總長托馬斯（Tommy Thomas）昨表示，準備就高盛在1MDB貪腐案所扮演的角色，向高盛作出刑事起訴。他形容與高盛經過多輪談判後，雙方距離達成和解仍然遙遠。托馬斯稱，在適當時候，馬來西亞政府將繼續對17名涉案現任及前任高盛高層進行檢控程序，當中包括高盛國際業務副主席Richard Gnodde。
大馬檢察總長：準備刑事起訴高盛
高盛為1MDB籌集了65億美元。據美國當局稱，當中大部分資金被馬來西亞政府顧問劉特佐和兩名高盛銀行家竊取。檢方稱，高盛無視有關劉特佐和1MDB基金的警示信號，最終從相關交易賺取高達6億美元的手續費。高盛若能與美國司法部達成和解，將掃除一個拖累高盛股價的問題，但嚴格的新監管措施將繼續令高盛處於這醜聞的陰影下。
《華爾街日報》指出，20億美元的罰金，將會是金融海嘯以後的一系列抵押貸款和解以來，美國司法部對一家銀行開出的最高罰款之一，對高盛將會是沉重的負擔。高盛正積極提振收入，同時大力投資於增長計劃。