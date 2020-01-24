金融行為監管局CEO 獲選英倫銀行下任行長

金融監管老手 敢於批評歐盟金融規則

貝利將於3月16日履新，原定於1月卸任的卡尼將延長任期，以確保英國在1月底退出歐盟之際，可順利交接。英國財相賈偉德（Sajid Javid）稱，毫無疑問，當英國尋求在脫離歐盟後開創未來，貝利將是領導央行的合適人選。此前外界曾揣測英倫銀行前副行長沙菲克（Minouche Shafik）有望繼任，成為英倫銀行創立325年來首位女行長，賈偉德的選擇可能令政府面臨批評，質疑其無助推動央行的性別平衡。

有別於在2013年接任的卡尼，60歲的貝利同意擔任完整的8年任期。他完全是英倫銀行局內人，在英倫銀行工作30年後，至2016年轉任FCA行政總裁，是英國最資深的金融監管人員之一。在彭博社每次的經濟學家調查，他都被視為最有力問鼎英倫銀行行長的人選。

貝利曾公開對歐盟金融市場監管表示懷疑，這立場可能使他候選人資格引起首相約翰遜和財相賈偉德的注意。他6月時就英國著名基金經理伍德福德（Neil Woodford）利用共同基金的監管漏洞凍結投資帳戶，導致數萬名客戶無法贖回自己資金表示遺憾。他形容基金規則是「過度基於規則的系統」，是歐盟系統特徵。

（綜合報道）

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