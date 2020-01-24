金融行為監管局CEO 獲選英倫銀行下任行長

【明報專訊】英國金融行為監管局（FCA）行政總裁貝利（Andrew Bailey）獲選為英倫銀行下任行長，將於明年3月中接替離任的卡尼（Mark Carney）。在英國面對脫歐挑戰之際，英國政府選了一位以敢於批評歐盟金融規則而聞名的金融監管領域老手引領英國經濟。
金融監管老手 敢於批評歐盟金融規則
貝利將於3月16日履新，原定於1月卸任的卡尼將延長任期，以確保英國在1月底退出歐盟之際，可順利交接。英國財相賈偉德（Sajid Javid）稱，毫無疑問，當英國尋求在脫離歐盟後開創未來，貝利將是領導央行的合適人選。此前外界曾揣測英倫銀行前副行長沙菲克（Minouche Shafik）有望繼任，成為英倫銀行創立325年來首位女行長，賈偉德的選擇可能令政府面臨批評，質疑其無助推動央行的性別平衡。
有別於在2013年接任的卡尼，60歲的貝利同意擔任完整的8年任期。他完全是英倫銀行局內人，在英倫銀行工作30年後，至2016年轉任FCA行政總裁，是英國最資深的金融監管人員之一。在彭博社每次的經濟學家調查，他都被視為最有力問鼎英倫銀行行長的人選。
貝利曾公開對歐盟金融市場監管表示懷疑，這立場可能使他候選人資格引起首相約翰遜和財相賈偉德的注意。他6月時就英國著名基金經理伍德福德（Neil Woodford）利用共同基金的監管漏洞凍結投資帳戶，導致數萬名客戶無法贖回自己資金表示遺憾。他形容基金規則是「過度基於規則的系統」，是歐盟系統特徵。