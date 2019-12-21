fb再爆2.7億用戶資料外泄 有數據庫毋須密碼瀏覽 黑客論壇可下載

分析指出，不法之徒可利用電話號碼，把fb的個人檔案連繫起來，向fb用戶發出垃圾短訊、電話，甚至進行釣魚詐騙。fb股價早段微跌。

中美協議有進展 美三大指數創新高

中美貿易協議取得進展，美國總統特朗普發推文表示，與中國國家主席習近平進行了「非常良好的（電話）對話」，加上美國經濟增長數據符合預期，且英國國會通過脫歐方案，美國三大指數早段再創新高。昨公布的美國第三季GDP終值，按季折合成年率確認為增長2.1%，較第二季的2%增幅略為加快。上季消費者開支按年增長3.2%，較原先預期上調0.3個百分點。強勁的消費抵消了庫存投資轉弱的影響。

網絡安全專家迪亞琴科是於本月發現該數據庫，並即時向管理相關IP位址的供應商匯報。他一直追蹤這數據庫，最後追溯至越南。外泄的個人資料可能是透過自動程式，抓取fb用戶的公開資訊，又或透過fb開發者的應用程式介面（API）泄露。程式開發者可透過API接觸到一些用戶信息。由於fb去年4月從API刪除手機號碼信息，因此今次外泄的手機號碼等，至少是18個月前的數據。fb在刪除API的手機號碼前，剛被爆出數據分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）濫用fb的8700萬用戶數據，協助美國總統特朗普的選戰。

限量版Jordan鞋大賣 Nike季績勝預期

fb對上一次發生大規模數據外泄事件是於今年9月，一個fb數據庫資料外泄，逾4億個用戶的電話號碼被公開。由於屢次出現數據外泄事故，令fb的安全措施備受抨擊。美國聯邦貿易委員會（FTC）今年7月與fb就劍橋分析事件中的數據外泄達成和解，向fb判罰50億美元，是FTC歷來開出最高金額的民事罰款。

此外，Nike公布截至11月底第二財季業績，受惠於限量版Jordan運動鞋等備受追捧，Nike上季收入按年升10%至103.3億美元，利潤按年升32%至11.2億美元，勝預期。上季也是Jordan品牌產品首個取得10億美元收入季度。大中華區市場也是Nike亮點，上季繼續保持雙位數銷售增長。剔除匯率影響，大中華區銷售上季按年增長23%至18.5億美元，勝市場預期。相比主要的北美市場銷售額僅增長5.3%至39.8億美元，遜於預期，股價早段跌近2%。

（綜合報道）

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