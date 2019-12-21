【明報專訊】證監會昨日發布公告，指已與中證監達成共識，擬近期推出滬深港通南向投資者識別碼制度，即所謂「實名制」。證監會早在去年9月實施北向通實名制，國際投資者買A股須同意內地交易所獲取其個人資料。而在南向通新制度下，上交所、深交所及中國證券登記結算公司則會向證監會及聯交所傳輸南向投資者資料。
此外，兩地交易所及結算公司亦將啟動修例工作。
本港去年引入開放式基金公司制度，證監會昨日就此再提諮詢，其中建議修改《開放式基金型公司守則》，容許持1號牌，即合資格進行證券交易的中介人，在合規前提下擔任私人開放式基金的保管人。部分前提包括持牌中介人不受「不得持有客戶資產」條件所限；若中介人為持牌法團，需符合1000萬元最低繳足股本、300萬元速度資金最低數額的資本規定。此外涉及基金必須在任何時候都是該中介人的第1類受規管活動客戶，而該中介必須獨立於投資經理。
再提諮詢開放式基金制
現時私人開放式基金至少九成資產須投資於受限類別，包括證券和期貨合約、存款證等。諮詢建議，將投資範圍擴大至涵蓋貸款及香港私人公司的股份及債權證。
其他新建議亦包括提出於《證券及期貨條例》引入條文，以便於海外公司基金採用開放式基金結構將註冊地轉移至香港，以及要求開放式基金須備存實益股東登記冊。