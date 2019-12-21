此外，兩地交易所及結算公司亦將啟動修例工作。

本港去年引入開放式基金公司制度，證監會昨日就此再提諮詢，其中建議修改《開放式基金型公司守則》，容許持1號牌，即合資格進行證券交易的中介人，在合規前提下擔任私人開放式基金的保管人。部分前提包括持牌中介人不受「不得持有客戶資產」條件所限；若中介人為持牌法團，需符合1000萬元最低繳足股本、300萬元速度資金最低數額的資本規定。此外涉及基金必須在任何時候都是該中介人的第1類受規管活動客戶，而該中介必須獨立於投資經理。

再提諮詢開放式基金制

現時私人開放式基金至少九成資產須投資於受限類別，包括證券和期貨合約、存款證等。諮詢建議，將投資範圍擴大至涵蓋貸款及香港私人公司的股份及債權證。

其他新建議亦包括提出於《證券及期貨條例》引入條文，以便於海外公司基金採用開放式基金結構將註冊地轉移至香港，以及要求開放式基金須備存實益股東登記冊。