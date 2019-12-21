全港6252萬個電子錢包 年增16%

其中銷售點使用的宗數達14.44億宗，按年增1.2%。網上交易宗數的按年升幅最高，錄得1.22億宗，較去年同期升57.6%；個人對個人轉帳宗數則按年升49.3%至2325萬宗，較上季升10.1%。

上季交易額512億 年增14%

若以總交易金額計，儲值支付工具第3季的交易額共錄得512億元，較上季升2.4%，按年增長14.4%；當中243億元為銷售點消費支付，按季增1.4%，較去年同期則升9%；187億元為網上消費支付，亦較去年同期增17.7%；82億元為個人對個人轉帳，較上季升3.9%，按年增長24.2%。

信用卡交易量按季增4.5%

信用卡方面，第3季末市面流通的信用卡總數為1969萬張，按季上升0.5%，按年上升1.9%；信用卡交易量季度交易量達2.14億宗，較上季增加4.5%，較去年同期則增加15.4%。信用卡交易總額方面，則為1887億元，較上季減少0.6%，而按年升幅則為5.4%，當中近76%為香港消費，6.6%為現金貸款。