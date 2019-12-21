周福安：海洋公園酒店聖誕訂房不俗

他又說，麗展最近碰到機會，聯手加拿大財團，以14億元收購蘇格蘭聖安德魯斯費爾蒙酒店後，主要反映集團想在香港、越南及橫琴之外擴大酒店組合，將來若有機會，仍會繼續物色酒店項目。至於最近開業的橫琴創新方第一期，現時獅門娛樂天地日均有3000人次往訪，國家地理雜誌項目日均到訪1000至1100人，但是因為未到假期，所以他預期訪客數字仍然可以進一步增長。

至於億京集團老闆余卓兒增持麗新系內多間公司，致公司公眾持股量不足方面，周福安認為，這與余氏看好公司前景有關，但是因為此前公布業績，致受禁買賣期影響，因此目前集團仍在想方法，如何回覆公眾持股量。

料明年上半年樓市穩 續投地

他更進一步指出，香港最近的社會氣氛亦影響售樓，但是因為有減息因素支持，新樓供應又不足，所以預期明年上半年樓市仍然企穩，集團亦會繼續在港投地，並保持審慎態度，同時會銷售貨尾盤單位，及部署推出位於元朗及觀塘的住宅項目。現時集團旗下寫字樓出租率逾九成，幾近100%全面租出，未見有租戶退租。