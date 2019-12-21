日本城母企中期港同店升3%

分店較4月底增加6間

期內每股基本盈利為6.74元；毛利按年升7.3%至5.43億元（見表）；毛利率則維持46.7%。集團在港共有311間分店，較4月底增加6間，而整體則有373間。集團指出，儘管香港社會事件導致集團部分的店舖提前關閉，但通過產品多樣化、增強自家品牌及多品牌的驅動因素為收入增長提供了動力，帶動香港的收入續創新高，同店銷售增長為3.3%。集團預期，雖然隨著本港市場在今年7月下旬氣氛惡化，整體零售環境表現疲弱，集團卻看到擴張的機會和潛力，而由於提供的產品均為家居必需品，需求不會因整體市況變動而出現大幅波動，同時隨著港元強勢和人民幣或其他外匯貶值將進一步改善進貨成本，集團將能從中受惠。

集團更提到，最近與房東的租金談判比以前容易，另一方面有見近年位於購物中心內的店舖和倉庫租金上調，於店內推出「易購點」的網上購物屏幕，有效促進集團於線上及線下的存貨共享，彈性控制整體租金的開支，因此香港將繼續成為集團的主要市場。以地區計，新加坡收入增長更強勁，國際家居零售表示，通過全球品牌供應商引入零食和快速消費品來吸引新加坡客戶，以增加訪客量及推高銷售，而新加坡同店銷售增長錄得 15.3%。集團指為應對不明朗的經濟環境，會創造多元化的產品組，提升顧客進店率，從而提高同店銷售增長。