內地電子煙商申上市 逢全球監管潮 思摩爾主力美國市場 多州份收緊法例

控股股東之一億緯鋰能 深創板上市

思摩爾為一間深圳公司，控股股東之一為在深圳創業板上市的億緯鋰能，為一間鋰電池供應商。公司業務分為企業及零售兩方面，企業客戶包括Reynolds、RELX及NJOY等品牌。零售方面，公司則擁有Vaporesso、 Renova及 Revenant Vape等自有品牌APV（advanced personal vaporizer，一般指第二或第三代電子煙）。公司早在2015年已經對美出口電子煙，近年則有明顯起色，其去年全年收入錄得34.3億元，按年升1.2倍，全年溢利錄得7.3億元，按年升2.8倍（見表）。

八成銷售來自海外 美貢獻四成

公司往年銷售八成以上來自海外市場，其中以美國最多。去年公司有四成收益或13.9億元來自美國，此外中國及日本分別佔約一成，瑞士、英國等國亦有銷售。

而近年各地對電子煙加強管控，例如要求產品上報備案，甚至發布香味電子煙禁令。現時美國有部分州移除對香型電子煙的臨時禁令，部分如華盛頓（Washington）則仍維持（見表）。

根據資料，思摩爾現時面對風險主要來自未來國家對於電子煙政策方面的變化。部分國家現已經藉徵收稅項，對新型煙草進行打擊，例如印尼去年起對電子煙徵收高達57%消費稅，歐盟委員會亦正考慮對電子煙徵收統一稅項。

印尼徵重稅打擊新型煙草

至於思摩爾即將上市的香港，早前政府則提出針對《吸煙（公眾衞生）條例》的修訂草案，意圖全面禁售電子煙。雖然公司未有在香港銷售產品，但香港為其出口海外市場的轉運港，有關草案或會影響其陸運物品無法通關。

明報記者 馬迪帆