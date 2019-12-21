旅遊費用下跌 上月港通脹放緩至3%

剔除一次過紓困措施 按年升2.9%

在各類綜合消費物價指數中，共有6個組成項目錄得升幅，包括食品、住屋及交通。食品價格（不包括外出用膳）升13.9%；住屋價格升3.0%；外出用膳微升2.2%；交通價格升2.1%。在各項食品類別中，豬肉價格升幅依然明顯，價格按月升0.3%，較去年同期升90.3%。

相反，電費價格較去年大減9.9%，按月為跌0.3%；煤氣按年微跌0.5%，整體電力、燃氣及水錄得按年6.4%跌幅。

政府發言人：整體通脹壓力短期內受控

政府發言人指出，11月份的基本消費物價通脹率進一步緩和至2.9%，消費物價指數多個主要組成項目承受的價格壓力略為減退，不過食品通脹因豬肉價格高企而仍然顯著。

當局預料，由於進口通脹輕微及經濟狀况欠佳令本地成本壓力緩和，整體通脹壓力在短期內將會受控，而政府會繼續密切留意通脹情况，特別是對低收入人士的影響。