首購海外商業房產 大行料領展增派息

中金：維持優於大市評級 目標價96元

中金指出，領展完成收購澳洲悉尼項目，該項目的租金業務表現，將於2021年度全年反映，扣除留置稅及利息開支，有助提高盈利約1000萬澳元，約為5300萬港元，並帶動每單位分派收入提高1%。該行預測，領展每單位分派在2021年度將達3.14元，較2020年度的3.13元稍作提高，並維持該股優於大市評級，股價目標水平為96元。

花旗預測「最牛」 目標達102.3元

在一眾大行中，以花旗對領展看得最「牛」，該行認為，在扣除留置稅15%及澳元利息成本2厘之後，澳洲悉尼項目有助可分派收入提高4400萬元，相當於每單位0.021元。該行給予領展購入評級，股價目標達102.3元。

大行之中麥格里看得最淡。該行指出，領展分散投資至香港以外無疑是合理舉措，但是難免會遇到外匯及地理上的風險，因此收購悉尼項目之舉，未必完全可以抵消得到領展在港零售物業轉差的影響。

該行重申領展的中性評級，並且給予目標價73.31元，一旦受2020年經濟表現持續弱勢拖累，目標價還有7.1%的下調空間。

美銀證券料重啟回購 助支持股價

美銀證券預期，領展在收購澳洲悉尼的項目之交易費用約2.12億元，因此總收購成本會高達38.61億元，該項目按年有4%的租金升幅，更有助帶動領展每年租金收入增長。該行估計領展重啟單位回購計劃，有助支持股價。