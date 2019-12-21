李達志：金融帳戶資金流出 不等於走資

第3季非儲備金融資產淨流出增3.3倍

李達志指出，一些日常經濟活動，即使不牽涉香港銀行體系的存款變動，但仍可錄得金融帳戶資金流入或流出。例如本地出口商把貨品出口到美國，並利用美國銀行戶口收取付款，便會令經常帳錄得資金流入，但在金融帳內錄得資金流出。這些活動其實不牽涉香港銀行體系的存款變動，亦非等於「走資」。實際上，香港第三季的經常帳戶錄得744億元盈餘，反映香港繼續儲蓄多於投資。

金管局：國際收支統計反映某一時點情况

金管局發言人表示，統計處的國際收支平衡統計，主要反映某一時點的某經濟體與世界各地之間的經濟交易情况，並非用作反映經濟體的資金流動，要準確反映具體資金流向，應結合不同的數據。簡單而言，可以金管局有否承接港元買盤或沽盤，以反映有資金有淨流入或淨流出市場。近日港元走強，本周升穿7.8，昨晚報7.7962，處於聯繫匯率中較強的一方。

金管局發言人又稱，香港第三季儲備性質的金融資產的1635億元淨流出，其中有630億元是外匯基金的資金調撥，將資金從海外調返香港銀行體系，在分類上視為減少外匯儲備。另外，金融資產中的900億元淨流出，是反映證券投資的變化，與今年首季逾2200億元淨流出相比，金額並不是太大。