A股保持強勢 分析：提振港股氣氛

一周近168億淨流入中國股票基金

昨日恒指高位遇上阻力，高開後曾發力最多再上升159點，見全日高位27,960點，不過再度挑戰28,000點失敗，午市起升幅收窄至27,800點附近，全日收市報27,871點，升70點或0.25%，國指表現優於港股，升0.4%報11,030點。主板成交934億元。恒指夜期至昨晚11時45分報27,965點，高水94點。

恒指夜期高水94點

中國移動（0941）副總裁李慧鏑稱，集團明年目標銷售逾1億部5G手機，並推進5G發展，帶動中資電訊股上升。中移動升2.4%，連升8日。中國聯通（0762）升3.57%，為表現最佳藍籌；中國電信（0728）升1.62%。不過，已在本周中炒起的5G設備股回落，中國鐵塔（0788）跌2.31%，京信通訊（2342）跌1.5%。阿里巴巴（9988）穩定價格期昨日結束，昨升1.07%，最高見208.4元，創上市新高。

第一上海首席策略師葉尚志認為，恒指上試28,000點不果，有資金選擇在年底沽貨離場，不過近期市場氣氛轉向良好，成交增加顯示月初的觀望氣氛被打破，有助後市升穿28,000點。另外，A股保持強勢，更有助提振中資股表現。國指昨日升越11,000點，收復8月的水平，創5月以來高位。