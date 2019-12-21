人行一周注6440億紓企債危機 山東如意美元債趕及兌付 北大方正寬限期快滿

明報記者 陳子凌

人行昨日於公開市場進行1500億元逆回購操作，期限全為14天期，中標利率維持2.65厘，連續第三日大規模放水。以全周計，人行透過3次逆回購累積淨投放6300億元，加上周一因應有2860億元中期借貸便利（MLF）到期而展開3000億元MLF操作，從而淨投放的140億元，令本周總計向市場提供了6440億元流動性，創11個月以來最大單周投放規模。

創11個月最大單周投放規模

年底前內地銀根稍為放鬆，企業債違約危機暫時緩解，前陣子因為被穆迪降低信貸評級，觸發市場憂慮可能出現債務違約的內地民企，有「中國路易威登（LVMH）」之稱的山東如意科技。據外電彭博報道，其前日一筆規模3.44億美元離岸債券已按期兌付，成功避免違約。該債券價格於上周一度跌至有紀錄以來新低，年收益率曾達19.147厘。至於另一家國企北大方正，其月初已違約未償付的一筆20億元人民幣債券，款寬限期在下周一（23日）屆滿，目前仍未知是否可順利償還。

此外，人行昨日公布12月LPR（貸款市場報價利率）報價顯示，1年期利率為4.15厘，5年期以上品種利率4.8厘，均與上月持平，與市場預期相符。

分析：明年初有必要降準

民行首席研究員溫彬認為，從下一階段看，要實現中央經濟工作會議提出的降低社會融資成本政策目標，仍需增強貨幣政策的靈活性，所以明年初有進一步降準的空間和必要，從而降低銀行資金成本，引導銀行降低LPR報價；再進一步，隨着豬肉供求關係趨於平衡，預計明年中通脹增速回落，將為政策利率下調提供更大空間，推動實體經濟融資成本下降。

港發百億央行票據 中標利率2.9厘

人行昨日亦在香港招標發行100億元人民幣，182天期的央行票據，中標利率為2.9厘，較9月份略高1個點子；認購總量290.13億元，是發行量的2.9倍。人行表示，今次認購主體包括商業銀行、中央銀行、國際金融組織及基金等各類離岸市場投資者，覆蓋歐美及亞洲等多個國家及地區。