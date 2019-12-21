雲海別墅洋房逾7350萬沽 項目新高

珀玥1房656萬 實呎25138元

另主打細單位的遠展（0035）沙田大圍珀玥，再售出一伙，25樓頂層C室，屬實用面積261方呎1房戶，成交價656.09萬元，實呎25,138元。

永泰屯門THE CARMEL亦再錄洋房成交，實用面積1716平方呎的洋房30號，連一個車位以2897萬元成交，呎價16882元。THE CARMEL在本月連環售出10幢洋房，套現逾3億元。

邱嚴杰逾億連掃朗濤3伙

此外，早前以逾3億元連環購入大埔白石角朗濤9伙的買家，其身份陸續曝光。土地註冊處顯示，其中一名買家為邱嚴杰（Qiu yan jie），以約1.02億元連環購入2座高層A、B及C室共3伙，成交價介乎1748萬至4250.9萬元，以實用面積1079至1739方呎計，實呎約1.62萬至2.44萬元。據悉，邱姓內地客持有本港身份證，故購入3伙中，有一伙支付樓價4.25%印花稅，而餘下2伙須繳付15%辣招稅入市，約涉1069萬元。