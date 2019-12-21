恒地林村申建住宅 近九成意見反對

許晉亨上水地申建676伙

有受影響地段業權人指，申請人從未在任何方式通知有關更改土地用途事宜，而規劃將所有渠道阻塞，會引起嚴重水浸及淤泥堆積等問題。

至於交通方面，該地帶於繁忙時間交通已很擠塞，若興建住宅，私家車流量將增加，加重該一帶的交通負荷。另外，大埔林村坑下莆村代表亦反對有關發展。

另中建企業許世勳兒子許晉亨新近再就上水客家圍以南地皮地皮向城規會申請作住宅發展，上述地皮面積約34萬方呎，計劃以約3倍地積比作綜合住宅發展，興建7幢不多於17至23層高（另設不包括2至3層高地庫）住宅大廈，以梯級狀發展，興建676伙、平均面積約1426方呎的住宅單位，總樓面約96.43萬方呎。另發展範圍內的一級歷史建築愛園別墅將作保育。

恒地大角嘴舊樓下周一強拍

此外，恒地於2016年申請強拍的嘉善街1號、大角咀道39至53號、以及博文街2號，早前已獲批強拍售賣令，將於下周一（23日）進行拍賣，底價11.45億元。資料顯示，上述物業於1957年落成，樓齡約62年，目前為4幢相連6層高商住物業，現時規劃用途為「住宅（甲類）」。