CCL九龍樓價重返施政報告前

雖然終止連續兩周跌勢，但九龍樓價持續下跌，九龍CCL Mass連跌3周共2.55%，最新報175.12點，創39周、即近10個月新低，按周跌1.02%。九龍樓價今周跌穿施政報告前175.82點水平，抵消施政報告後的升幅，7周累跌0.4%。

CCL終止兩周跌勢微升0.04%

事實上，早前新界東及新界西樓價亦連跌4周，分別累跌2.79%及3.04%，並先後重返施政報告前水平。樓價下調，由新界蔓延到市區，四區樓價輪流下跌，相信樓市跌勢仍然持續。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.98點，按周升0.20%，而CCL（中小型單位）報179.66點，按周升0.14%。三大整體指數連跌2周後單周回穩，但升幅輕微。

中原：非樓價轉勢向上信號

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL輕微回升並非樓價轉勢向上的信號，相信未來數周，三大整體指數會於179點至180點附近徘徊，繼續累積向下壓力。