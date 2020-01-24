嘉湖3房九七貨585萬 22年升八成

【明報專訊】新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Park快將開售，同區嘉湖山莊二手交投淡靜，屋苑剛錄九七貨罕見二手成交。中原地產區域營業經理伍耀祖表示，本月迄今逾半月，嘉湖山莊暫只錄得14宗成交，市況冷清。由於同區即將有新盤開售，鎖起大量購買力，即使業主肯增加議價空間，買家仍不為所動，等待新盤開價，加上節日因素影響，預計短期內區內二手交投仍繼續受壓。
新盤開售 天水圍二手交投受壓
伍氏指，嘉湖山莊最新成交單位為美湖居2座高層G室，屬實用面積544方呎3房戶，以585萬元易手，實呎10,754元。原業主1997年5月318.3萬元一手買入單位，持貨22年，帳面獲利266.7萬元或84%。
麗港城相連戶23年帳賺1.2倍
此外，利嘉閣地產市務經理許嘉揚表示，觀塘麗港城新近錄相連戶二手成交，位於20座中低層E及F室，實用面積合共1178方呎，原則5房1套間隔，現改裝成3房1套連儲物室，享維港海景。原業主於上月以1788萬元放售，至近日減價88萬元或5%至1700萬元易手，折合實呎約14,431元。
原業主於1996年3月及4月，分別以412.4萬及333.4萬元一手購入上述兩個單位，持貨約23年，帳面獲利約954.2萬元或1.2倍。
另外，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本月暫錄得9宗成交，平均實呎20,098元。
新近成交單位為太古城富山閣高層D室，屬實用面積593方呎2房則王單位，望內園景，業主今年中起以1300萬元放售，至近日累減150萬元以1150萬元將單位交吉易手，成交價較半年前同類單位低一成，實呎19,393元。
太古城2房則王低市價一成沽
上址原業主於2009年以465萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利685萬元或1.5倍。