嘉湖3房九七貨585萬 22年升八成

新盤開售 天水圍二手交投受壓

伍氏指，嘉湖山莊最新成交單位為美湖居2座高層G室，屬實用面積544方呎3房戶，以585萬元易手，實呎10,754元。原業主1997年5月318.3萬元一手買入單位，持貨22年，帳面獲利266.7萬元或84%。

麗港城相連戶23年帳賺1.2倍

此外，利嘉閣地產市務經理許嘉揚表示，觀塘麗港城新近錄相連戶二手成交，位於20座中低層E及F室，實用面積合共1178方呎，原則5房1套間隔，現改裝成3房1套連儲物室，享維港海景。原業主於上月以1788萬元放售，至近日減價88萬元或5%至1700萬元易手，折合實呎約14,431元。

原業主於1996年3月及4月，分別以412.4萬及333.4萬元一手購入上述兩個單位，持貨約23年，帳面獲利約954.2萬元或1.2倍。

另外，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本月暫錄得9宗成交，平均實呎20,098元。

新近成交單位為太古城富山閣高層D室，屬實用面積593方呎2房則王單位，望內園景，業主今年中起以1300萬元放售，至近日累減150萬元以1150萬元將單位交吉易手，成交價較半年前同類單位低一成，實呎19,393元。

太古城2房則王低市價一成沽

上址原業主於2009年以465萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利685萬元或1.5倍。