零售低迷 地產代理後勤逆市加薪

美聯發盈警 後勤加薪2.6%

美聯集團日前才發出盈警，料今年盈轉虧，不過，集團副主席黃靜怡表示，集團一直體現「有戰績有升職」的精神，上半年樓市交投暢旺，集團亦多次向員工派發花紅獎勵，總計首3季，全線後勤及前線文職最高可獲發1.28個月花紅。下半年樓市成交急轉直下，集團業績雖然受到包括全球經濟不明朗及香港經濟氣氛備受打擊等因素之不利影響，但仍以加薪鼓勵員工加倍努力，美聯集團及美聯工商舖宣布，調高全線後勤及前線文職員工的薪酬，平均加幅為2.6%。

中原料全年營業額跌7%

另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，中原地產香港住宅部2019年全年營業額可逾38億元，截至11月營業額約36億元，營業額雖較2018下跌約7%，但於逆市下仍能保持不俗盈利。陳又指，今年首3季，全線後勤已獲發1.29個月花紅，主任級或以上獲發花紅1.94個月，管理層更決定明年全線後勤一律可獲加薪2.5%。

利嘉閣地產總裁廖偉強則表示，預期今年全年公司佣金收入可達到17億元，超越去年公司業績的歷史紀錄，故公司決定明年1月1日起，調高全體後勤員工的薪酬，加幅為2.5%。