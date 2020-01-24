Folli Follie退租中環舖 劈四成招租 1200呎舖叫租40萬 較7年前高峰期大瀉六成

明報記者 林尚民

上述舖位為中環皇后大道中67號萬宜大廈1樓101至102號舖，雖然該舖位於商場1樓，但實際上是商場向皇后大道中方向的正面入口地舖，面積約1200方呎。

資料顯示，舖位去年4月由Folli Follie以月租約65萬元租用，呎租約542元，不過，有關舖位經已結業，即該公司租用該舖約一年半後已棄租，雖然土地註冊處未有相關舖位的租務紀錄，但由於一般商場舖租多為3年或以上，故相信該公司是提早約一年半遷出。

近日提早結業 年半前65萬承租

據代理資料，有關舖位最新已在市場上叫價約40萬元放租，呎租即約333元水平，較Folli Follie一年半前租用時的租金跌約四成，而值得一提的是，在Folli Follie租用前，該舖位原由個人護理品牌The Body Shop租用，於2012年租用，當時正值零售高峰期，有指舖位月租超過100萬元，換言之，今次業主放租價，已較7年前大跌約六成水平。

事實上，於1982年希臘雅典創立的Folli Follie，走輕奢侈品路線，出售以女士為主的時尚配飾及衣服等，近年亦有趁租金回調，先後租下多個核心靚舖，但多數都只租用兩至3年時間便棄租，據品牌網站資料及分店員工資訊，Folli Follie在港島區就只餘下銅鑼灣祟光百貨一個舖位。

資料顯示，由英皇國際（0163）持有、曾躋身全港最貴舖王的銅鑼灣波斯富街76號地舖租金大跌，曾由Folli Follie於2015年以約90萬元租用，比對上一手租客、鐘表品牌RADO遷出前的月租約179萬元低約五成，但Folli Follie在2018年遷出後，再由另一鐘表品牌Tag Heuer以月租85萬元租用，比Folli Follie舊租低約5.5%。

華人行舖去年結業

另一方面，Folli Follie亦曾在2015年以月租約180萬元租用中環華人行地下1號舖，以舖位面積1093方呎計，呎租約1647元，雖然已較再上手租客鐘表店租金約230萬元低22%，惟Folli Follie於2018年遷出，舖位最終由Swatch Group以月租約130萬元租用，較Folli Follie舊租平28%。