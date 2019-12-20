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中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊

【明報專訊】足以成為港股經典造假數案例的中金再生案件有新進展。已被除牌的中金再生涉偽造約5.38億美元（約42億港元）盈利，再藉虛假財務業績及資料上市。前主席秦志威妻子黎煥賢與公司行政經理早前否認一項串謀詐騙罪，案件昨日審訊，裁定兩名被告罪名成立，至於主要人物秦志威，據報已於3年前棄保潛逃，至今再無音訊。

明報記者

首被告黎煥賢為中金再生前主席秦志威妻子，同時為該公司非執行董事；次被告蔡玲玲是該公司行政經理。陪審團退庭商議約11小時後，昨日以大比數裁定首被告罪成，及一致裁定次被告罪成。法官將案件押後至明年1月20日作辯方求情，其間為兩名被告索取背景報告。

次被告蔡玲玲同罪名成立

黎煥賢是在2013年8月，即中金再生財務造假被揭後，商業罪案調查科到公司辦公室搜證，並將黎拘捕；其後秦志威亦自首投案。但據悉，警方2016年上旬正式落案檢控當日，發現秦志威於一兩個月前已棄保潛逃，而根據出入境紀錄，秦於2016年初最後一次離港，當時目的地為內地。

2013年揭發 涉事者今年陸續受處分

控方結案陳辭時指出，中金再生於2008年向港交所提出上市申請，而公司在翌年6月正式上市，但於2013年涉造假帳被停牌，3年後被除牌。公司被發現在向港交所提交的財務報表中，偽造交易紀錄，虛構與3間供應商以及兩名客戶的交易，但其實是將資金存入他們控制的影子公司或相似名字公司，再「左手交右手」回流資金，以誇大公司業績，涉款高達5.38億美元。

雖然中金再生案發多年，但今年相關人員及涉事機構才陸續受到處分。今年5月，為中金再生擔任上市保薦人的招商證券被證監會譴責及罰款2700萬元；招商證券前負責人員吳亦農則因為是處理中金再生上市的負責人員，今年2月遭證監會停牌18個月；另一間同樣是中金再生上市保薦人的瑞銀，今年5月被證監公布因涉及出任中國森林、天合化工及另一家「不具名上市公司」保薦人失責，罰款合共3.75億元及釘牌12個月。

相關字詞﹕棄保潛逃 秦志威夫婦 串謀詐騙 中金再生

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