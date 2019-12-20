中環中心呎租70 低市價一成

駱克道地舖減租三成

此外，中原（工商舖）黃新宇表示，灣仔駱克道123號地舖，原由餐廳以月租12萬元租用，租約期至2020年9月，惟餐廳已於今年9月提早遷出，新近獲另一食肆以月租8萬元承租，以商舖面積約1200方呎計，呎租約67元，新租金較舊租金少4萬元或33%。資料顯示，業主2017年底約4,500萬元購入物業，租金回報約2.1厘。

馬亞木4.48億沽金馬倫道37號

另土地註冊處顯示，由小巴大王馬亞木家族持有的尖沙嘴金馬倫道37號全幢，於上月底以4.48億元易手，以總樓面2.35萬方呎計，呎價約1.9萬元。馬亞木家族早前低調地以6.8億元放售，即成交價較叫價低2.32億元或34%，新買家為基金凱龍瑞等。翻查資料，凱龍瑞於去年斥資6.5億元購入毗鄰的金馬倫道35號87.5%業權，亦已申請強拍，預計兩個地盤將合併發展，合併後地盤約7500方呎，重建可建面積約9萬方呎。