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Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價

【明報專訊】臨近年底，繼續有焦點新盤準備登場。新地（0016）旗下單位總數710伙的天水圍Wetland Seasons Park，最近獲批預售樓花同意書，意味短期內正式登場，料成今年新盤市場的壓軸大盤。新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Park日內將上載樓書，計劃本周至下周開價，今年內有機會推售。

胡續指，集團待法律團隊審視預售樓花的條款後，就會隨即上載樓書、開價以及展開銷售程序。另Wetland Seasons Park示範單位將設有2款交樓標準單位，分別為以開放式廚房設計的2房、標準廚房設計的3房連儲物室單位，首推單位將涵蓋屋苑所有戶型，由開放式至3房。

推智能機械人 代客收件送貨

另帝譽服務有限公司助理總經理黃康儒表示，為Wetland Seasons Park斥資350萬元打造2架智能機械人及手機應用程式，相關費用已包含在管理費，如貨件送達時住戶家中無人，管理處會代為收貨，住戶可透過應用程式預約取貨時間，智能機械人會送達大堂門口。

內房恒大（3333）繼日前首輪推出長沙灣恆大．睿峰並售出16伙後，同系屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，昨開展新一輪銷售推出180伙，雖然今次以新增現金回贈優惠作招徠（按成交價5%減9萬至28萬元不等，視乎戶型），惟全日僅沽約4伙；項目自10月推出至今累售逾370伙，套現約18億元。

本月暫錄16宗新盤撻訂

另一方面，本月至今主要新盤合共錄約16宗撻訂，其中億京旗下已屆現樓的大埔白石角海日灣，新錄一宗撻大訂，為COURT A第1座17樓B室，屬實用2150方呎平台特色戶，今年3月以4880.3萬元售出，買家亦簽署正式買賣合約，新近撻大訂料遭沒收10%訂金約488萬元。

恒地（0012）香港仔田灣南津‧迎岸亦新錄撻大訂，為6樓實用183方呎E室開放式戶，原於去年4月以478萬元售出，買家亦已簽署正式買賣合約，新近撻大訂料遭沒收10%訂金涉近48萬元。另開售兩個月累沽近300伙的長實（1113）深水埗愛海頌亦新增撻訂，為2座30樓實用487方呎F室2房戶，本月中以817.3萬元售出，買家料遭發展商沒收5%訂金涉近41萬元。

相關字詞﹕南津‧迎岸 愛海頌 恆大‧珺瓏灣 恆大．睿峰

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