利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%

【明報專訊】臨近年底，各地產代理行均對明年樓市作出預測，其中利嘉閣最為樂觀（見表）。利嘉閣地產總裁廖偉強認為，在一手空置稅即將開徵下，發展商仍會積極推盤，不過明年全年一手能否再破2萬宗，關鍵要視乎有多少規模夠大的新盤推出，至於二手則可受惠放寬按揭限制而繼續做好，預期若明年社會爭拗事件可以進一步平息，帶動經濟復蘇，相信農曆新年過後，樓價可逐漸回升。
預期「納米樓」明年失優勢
他預計，明年整體樓價料有力「噴射式」上升10%，中小型住宅樓價明年全年升8%至10%；而豪宅物業價格則升3%至5%。廖又指，過去數年市場將貨就價而大量興建的「納米單位」，預計明年將完全沒有優勢，相信發展商不會興建納米樓。
另外，他認為政府放寬按保的威力未消退，只要本地政治事件平息及經濟有起色，2020年將有更多首置及換樓客利用此政策入市，可以進一步帶動二手市場流轉，故料明年二手表現將較亮麗。此外，樓市三大辣招仍然緊鎖未除，樓價恐難出現崩盤大跌的機會。
利嘉閣地產董事陳大偉回顧今年樓市表現，指今年樓市整體表現先升後回軟，與2018年走勢相似，兩年間形成一個近似「M」形走勢。今年上半年表現甚佳，而下半年則因反修例風波引發的社會運動爆發，加上中美貿易戰不斷纏繞，令市況出現大逆轉，一二手交投齊下挫，樓價亦受壓回落。