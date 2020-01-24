經濟

香港地產

下一篇 上一篇

SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成

【明報專訊】雖然千萬居屋成交再現，但在租務淡季下，市場續錄低市價租賃成交，其中旺角SKYPARK新近有開放式戶，以低市價近一成租出。

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，SKYPARK中高層C2室，實用面積312方呎，開放式間隔，業主最初叫價1.7萬元放租，其後見臨近年底，為免單位丟吉過年，故獲外區客議價後，即減價2500元或15%，新近以1.45萬元租出，呎租46.5元，租金成交價低市價近一成；業主於2016年7月以約510.4萬元買入，持貨逾3年，現享租金回報率約3.4厘。曾續指，現時屋苑約有20個放盤量，月租叫價由1.6萬元起。

映灣園3房減租一成租出

同時，東涌指標屋苑映灣園亦有3房戶在減價後，以月租2.18萬元獲承租。中原分區營業經理陳旭明表示，映灣園6座高層H室，實用面積901方呎，屬3房1套間隔，原業主最初叫價2.45萬元放租，放盤一個月仍未租出，故決定減價吸引租客，並減價2700元或11%，最終以2.18萬元獲外籍人士承租，呎租24元。

陳續指，上述同類單位租金市價約為2.4萬元，即現時租金成交價低市價約一成。另外，該單位業主為長線投資者，於2010年以456萬元買入，持貨9年，租金回報約5.7厘。

相關字詞﹕映灣園

上 / 下一篇新聞

領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產
港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
人行昨淨投放2800億 11個月最多
人行昨淨投放2800億 11個月最多
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
大昌行私有化獲大比數通過
大昌行私有化獲大比數通過
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息
張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
盧駿匡：恒指已見底機會增加
盧駿匡：恒指已見底機會增加
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
周顯：天才莊家的內地平台
周顯：天才莊家的內地平台
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒
湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒
樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主
樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
中環中心呎租70 低市價一成
中環中心呎租70 低市價一成