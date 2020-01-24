SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，SKYPARK中高層C2室，實用面積312方呎，開放式間隔，業主最初叫價1.7萬元放租，其後見臨近年底，為免單位丟吉過年，故獲外區客議價後，即減價2500元或15%，新近以1.45萬元租出，呎租46.5元，租金成交價低市價近一成；業主於2016年7月以約510.4萬元買入，持貨逾3年，現享租金回報率約3.4厘。曾續指，現時屋苑約有20個放盤量，月租叫價由1.6萬元起。

映灣園3房減租一成租出

同時，東涌指標屋苑映灣園亦有3房戶在減價後，以月租2.18萬元獲承租。中原分區營業經理陳旭明表示，映灣園6座高層H室，實用面積901方呎，屬3房1套間隔，原業主最初叫價2.45萬元放租，放盤一個月仍未租出，故決定減價吸引租客，並減價2700元或11%，最終以2.18萬元獲外籍人士承租，呎租24元。

陳續指，上述同類單位租金市價約為2.4萬元，即現時租金成交價低市價約一成。另外，該單位業主為長線投資者，於2010年以456萬元買入，持貨9年，租金回報約5.7厘。