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富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋

【明報專訊】雖然反修例風波仍未平息，但實際需求持續下，公營房屋做價有回穩迹象，其中近年屢誕「居屋王」的旺角富榮花園，最新在逆市下錄得一宗破千萬成交，是自反修例風暴後再現千萬居屋成交，而成交價亦創全港居屋第三高紀錄。

明報記者 張允亭

自去年中市場首現千萬居屋成交後，至今年反修例風暴前的4月份，錄得第二宗逾千萬元居屋，連同剛錄得的千萬居屋成交，全部均來自富榮花園。世紀21家天下分行經理黎振傑表示，富榮花園4座高層D室，實用面積592方呎（建築面積694方呎），3房間隔，原業主最初叫價1200萬元放售，經議價後，減價188萬元或16%，新近以1012萬元於自由市場沽出，實呎17,095元。原業主2008年10月以289萬元（已補地價）購入，持貨11年，帳面獲利723萬元，物業升值2.5倍。

上述單位買家為家庭客，已在區內物色單位多時，比較周邊屋苑價格水平後，最終決定於自由市場購買居屋。資料顯示，屋苑同類較低層的單位，曾於今年7月以960萬元於自由市場易手，做價較新成交價亦僅相差5%。現時全港最貴居屋，於去年7月誕生，位於富榮花園17座中層A室，實用592方呎，以1065萬元易手。

第一城3房1015萬低市價一成

不過另一邊廂，十大屋苑之一的沙田第一城新近有3房戶以1015萬元售出，做價較今年同類戶高位回落一成。市場消息指，沙田第一城6座低層D室，實用面積853方呎，3房1套間隔，以1015萬元成交，實呎11,899元；同類戶於半年前曾以1130萬元易手，現做價回落一成。原業主於2016年6月以740萬元購入，持貨逾3年半，帳賺275萬元或37%。

與此同時，天后單幢盤DIVA新近有2房戶以1026萬元售出，原業主持貨5年僅獲微利離場。世紀21聯席董事蔡嘉駿表示，DIVA中層C室，實用面積493方呎，屬2房間隔，新近以1026萬元成交，實呎20,811元。蔡續指，原業主於2014年2月以959萬元購入，持貨5年，帳面獲利67萬元或7%，惟連同稅項及其他雜費計算，料原業主轉僅獲微利離場。

東堤額印鬆綁 3年升三成半

另東涌東堤灣畔錄得一宗額印鬆綁成交，業主止賺離場。市場消息指，屋苑9座中高層D室，實用面積527方呎，屬2房間隔，新近以720萬元成交，實呎13,662元。原業主於2016年10月以534萬元購入，持貨逾3年，帳面獲利186萬元或35%。

相關字詞﹕東堤灣畔 沙田第一城 富榮花園

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