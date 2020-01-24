樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主

在芸芸港人熱門移民國家中，大馬「第二家園」計劃為相對門檻較低的移居計劃，申請人需證明擁有約50萬令吉（約95萬港元）流動資產，及每月1萬元令吉的海外收入，便可獲得10年居留權。申請人獲批時要開30萬令吉定存戶口外，一年後可提取一半即15萬令吉作買樓或其他用途。移居門檻較低之餘，買樓限制亦較少，大馬僅有數類房地產不開放予海外買家，其中一類就是價格低於100萬令吉的物業，其他包括州政府指定廉價住宅、於馬來保留地的住宅，以及被政府指定為土著的房地產等。

限購滯銷單位 次季1.4萬伙

今年大馬政府為消化積壓的大量庫存，當地政府進一步放寬限制，以吸引海外買家購房。當地政府於明年財政預算案中，把海外買家購買城市公寓的門檻，由100萬令吉下調至60萬令吉（約114萬港元），將從明年1月起開始實施，為期12個月，但只限於滯銷的公寓。再加上馬幣近年兌港元持續貶值，也使港人於當地買樓的購買力更相對提高。

事實上，大馬樓市滯銷問題嚴重。馬來西亞國家產業資訊中心（NAPIC）數據顯示，大馬第二季度高達1.4萬伙單位滯銷，總值83億令吉，而且不止涉及貴價公寓，甚至30萬令吉以下物業都面對同樣問題，而且所佔數目不少。

按地區劃分，吉隆坡更為大馬第二滯銷單位多的州份，而且60萬元令吉以上物業正正佔了半數。雖則入場門檻下降，但既然是滯銷單位，本身其質素，還有考慮到隨後價格走勢，也有可能令外國買家猶豫。

地產界對大馬樓市前景則仍感樂觀。馬來西亞保險投資企業KSK集團行政總裁兼KSK Land董事經理柯盈妃表示，目前吉隆坡金三角中心地區一地難求，區內有不少購物商場、醫療和教育中心，對買家而言，是具吸引的投資機會。當中，不乏港人投資者查詢，當地樓價為香港十分一亦是一大誘因。她透露港人客戶都是偏好購買一至兩房戶，以作收租或作度假之用，並指長期有來自香港的查詢，最近未見明顯變化。

高級公寓出租回報5厘

她指，目前在吉隆坡買非中心區的物業最便宜亦需要8.5萬美元（約66.3萬港元），如果是位處市中心的高級公寓則平均索價36萬美元（約280.8萬港元）或以上，位於市中心的品牌服務式公寓更平均達94萬美元（約733.2萬港元）。不過，如果以品牌公寓來計，該市同類物業已相對曼谷和新加坡低水。一般而言，品牌公寓會較易租出，今年上半年，吉隆坡的高級公寓及服務式住宅平均租金回報都有約5厘，外國人佔市內人口比例也逐漸上升，並佔整體約9％。

KSK Land推出吉隆坡綜合發展項目8康麗（8 Conlay）將於明年落成，項目位於市中心金三角地帶，集酒店、零售和住宅於一身。其中提供酒店式服務的YOO 8品牌高級公寓現正推售，分別有A、B兩座，面積介乎700至1328平方呎，售價227萬元令吉至465萬令吉（約432萬至885萬港元）。

政府推樓市維穩政策 望買家重返市場

對於明年大馬樓市前景，代理萊坊指出，隨大馬央行宣布降低隔夜利率0.25厘後，會減少借貸成本，其他銀行如渣打亦有跟隨，估計會令市場交投更為活躍。惟該行估計，對大馬樓市仍抱謹慎態度，源於市價和買家負擔能力有明顯落差，但政府正積極檢討政策穩定樓市，如國家房地產政策2.0，目標是解決樓市多樣問題，加上年初推出的房地產所有權運動（HOC），降低借貸利率和P2P借貸平台，或使買家和投資者重返市場。

大馬政府今年初推出的所有權運動，本身由年初開始到6月，但最終延至本月底，市場上亦有聲音認為要延至明年。計劃主要目的是增加大馬人的業權，解決樓市供應過量問題。HOC主要優惠包括地產商開價最低10%折扣，豁免物業銷售印花稅以及1000萬令吉物業的購買協議，還有250萬令吉貸款協議的印花稅。

明報記者 王俊騏

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