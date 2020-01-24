經濟
海外置業錦囊

投資策略

下一篇 上一篇

樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主

【明報專訊】反修例風波引發的社會衝突持續逾半年，縱使近期本港社會稍為平靜下來，但各種矛盾仍未解決，港人移民意欲不減，而馬來西亞一直是較為熱門的地點。如港人有意到當地置業移民，最近更迎來好消息。由於大馬樓市有大量庫存積壓，當地政府將放寬海外買家購買城市公寓的限制，門檻由過去的100萬令吉下調至最低60萬令吉，投資門檻大為降低，但只限於購入滯銷的公寓單位。

在芸芸港人熱門移民國家中，大馬「第二家園」計劃為相對門檻較低的移居計劃，申請人需證明擁有約50萬令吉（約95萬港元）流動資產，及每月1萬元令吉的海外收入，便可獲得10年居留權。申請人獲批時要開30萬令吉定存戶口外，一年後可提取一半即15萬令吉作買樓或其他用途。移居門檻較低之餘，買樓限制亦較少，大馬僅有數類房地產不開放予海外買家，其中一類就是價格低於100萬令吉的物業，其他包括州政府指定廉價住宅、於馬來保留地的住宅，以及被政府指定為土著的房地產等。

限購滯銷單位 次季1.4萬伙

今年大馬政府為消化積壓的大量庫存，當地政府進一步放寬限制，以吸引海外買家購房。當地政府於明年財政預算案中，把海外買家購買城市公寓的門檻，由100萬令吉下調至60萬令吉（約114萬港元），將從明年1月起開始實施，為期12個月，但只限於滯銷的公寓。再加上馬幣近年兌港元持續貶值，也使港人於當地買樓的購買力更相對提高。

事實上，大馬樓市滯銷問題嚴重。馬來西亞國家產業資訊中心（NAPIC）數據顯示，大馬第二季度高達1.4萬伙單位滯銷，總值83億令吉，而且不止涉及貴價公寓，甚至30萬令吉以下物業都面對同樣問題，而且所佔數目不少。

按地區劃分，吉隆坡更為大馬第二滯銷單位多的州份，而且60萬元令吉以上物業正正佔了半數。雖則入場門檻下降，但既然是滯銷單位，本身其質素，還有考慮到隨後價格走勢，也有可能令外國買家猶豫。

地產界對大馬樓市前景則仍感樂觀。馬來西亞保險投資企業KSK集團行政總裁兼KSK Land董事經理柯盈妃表示，目前吉隆坡金三角中心地區一地難求，區內有不少購物商場、醫療和教育中心，對買家而言，是具吸引的投資機會。當中，不乏港人投資者查詢，當地樓價為香港十分一亦是一大誘因。她透露港人客戶都是偏好購買一至兩房戶，以作收租或作度假之用，並指長期有來自香港的查詢，最近未見明顯變化。

高級公寓出租回報5厘

她指，目前在吉隆坡買非中心區的物業最便宜亦需要8.5萬美元（約66.3萬港元），如果是位處市中心的高級公寓則平均索價36萬美元（約280.8萬港元）或以上，位於市中心的品牌服務式公寓更平均達94萬美元（約733.2萬港元）。不過，如果以品牌公寓來計，該市同類物業已相對曼谷和新加坡低水。一般而言，品牌公寓會較易租出，今年上半年，吉隆坡的高級公寓及服務式住宅平均租金回報都有約5厘，外國人佔市內人口比例也逐漸上升，並佔整體約9％。

KSK Land推出吉隆坡綜合發展項目8康麗（8 Conlay）將於明年落成，項目位於市中心金三角地帶，集酒店、零售和住宅於一身。其中提供酒店式服務的YOO 8品牌高級公寓現正推售，分別有A、B兩座，面積介乎700至1328平方呎，售價227萬元令吉至465萬令吉（約432萬至885萬港元）。

政府推樓市維穩政策 望買家重返市場

對於明年大馬樓市前景，代理萊坊指出，隨大馬央行宣布降低隔夜利率0.25厘後，會減少借貸成本，其他銀行如渣打亦有跟隨，估計會令市場交投更為活躍。惟該行估計，對大馬樓市仍抱謹慎態度，源於市價和買家負擔能力有明顯落差，但政府正積極檢討政策穩定樓市，如國家房地產政策2.0，目標是解決樓市多樣問題，加上年初推出的房地產所有權運動（HOC），降低借貸利率和P2P借貸平台，或使買家和投資者重返市場。

大馬政府今年初推出的所有權運動，本身由年初開始到6月，但最終延至本月底，市場上亦有聲音認為要延至明年。計劃主要目的是增加大馬人的業權，解決樓市供應過量問題。HOC主要優惠包括地產商開價最低10%折扣，豁免物業銷售印花稅以及1000萬令吉物業的購買協議，還有250萬令吉貸款協議的印花稅。

明報記者 王俊騏

[海外置業錦囊]

上 / 下一篇新聞

領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產
港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
人行昨淨投放2800億 11個月最多
人行昨淨投放2800億 11個月最多
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
大昌行私有化獲大比數通過
大昌行私有化獲大比數通過
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息
張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
盧駿匡：恒指已見底機會增加
盧駿匡：恒指已見底機會增加
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
周顯：天才莊家的內地平台
周顯：天才莊家的內地平台
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒
湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成
SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
中環中心呎租70 低市價一成
中環中心呎租70 低市價一成