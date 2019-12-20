湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒

局長話「黃色經濟圈」行唔通，我認為局長太過武斷，現在標名是黃色的茶餐廳不知幾好生意，估計不用太久，許多隨時都可以申請上市，不過，當類似茶餐廳愈開愈多，他們生存就會有壓力，質素不好的一定會被淘汰，更加不會劃地為牢，唔做藍色人的生意，始終最後大家又會打成一片，世界上沒有永遠的敵人，只有利益是最實際。

沒有永遠敵人 利益才是最實際

香港人現在最驚是什麼，不是美國的人權法，美國雖然可以任意地制裁她認為違反人權法的香港人，不過制裁名單可能永遠不會出現，因為中國有反制法，就是你制裁我幾多人，中國同樣可以制裁美國幾多人，與大家互逐外交官一樣，所以，根本不用擔心，就算要擔心都唔輪到香港人。

香港人最怕與二次世界大戰時美國怕日本神風突擊隊做法一樣，就是攬炒，如果社運人士抱住攬炒這個心態，香港一定玩完，因為那些不想被攬炒的香港人一定會離開，只剩低一心想攬炒的人，香港又有什麼辦法不被攬炒？

現在出現了黃色經濟圈，而且又做得唔錯，已經好耐冇聽到有人叫攬炒，所以，政府應該大力鼓勵這個黃色經濟圈要繼續下去，仲要發揚光大，比藍色紅色的經濟圈更佳，直至黃色經濟圈的人怕被攬炒，香港才可以逃過今次劫數，所以局長不應該話黃色經濟圈行唔通，明知道是事實都唔好講，更何况不是事實？局長應該話黃色經濟圈是有拓展空間潛力，定能為香港開拓新的局面，只要黃色經濟圈成功，香港就可以避免攬炒。

老友問我點知道黃色經濟圈的人也怕攬炒，其實我唔知，但我見到社運人士搞大三罷，黃色經濟圈竟然唔響應，一定是怕攬炒，否則，點會唔響應？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]