經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒

【明報專訊】局長開facebook live講黃色經濟圈唔掂，本來想攞威，但只得160人觀看，變咗失威，如果畀老蕭知道，一定笑到牙骹都軟，無論在黃藍陣營，求其搵一個阿茂阿壽，開facebook live一定唔止160人觀看，由此可見香港官員的受歡迎程度。

局長話「黃色經濟圈」行唔通，我認為局長太過武斷，現在標名是黃色的茶餐廳不知幾好生意，估計不用太久，許多隨時都可以申請上市，不過，當類似茶餐廳愈開愈多，他們生存就會有壓力，質素不好的一定會被淘汰，更加不會劃地為牢，唔做藍色人的生意，始終最後大家又會打成一片，世界上沒有永遠的敵人，只有利益是最實際。

沒有永遠敵人 利益才是最實際

香港人現在最驚是什麼，不是美國的人權法，美國雖然可以任意地制裁她認為違反人權法的香港人，不過制裁名單可能永遠不會出現，因為中國有反制法，就是你制裁我幾多人，中國同樣可以制裁美國幾多人，與大家互逐外交官一樣，所以，根本不用擔心，就算要擔心都唔輪到香港人。

香港人最怕與二次世界大戰時美國怕日本神風突擊隊做法一樣，就是攬炒，如果社運人士抱住攬炒這個心態，香港一定玩完，因為那些不想被攬炒的香港人一定會離開，只剩低一心想攬炒的人，香港又有什麼辦法不被攬炒？

現在出現了黃色經濟圈，而且又做得唔錯，已經好耐冇聽到有人叫攬炒，所以，政府應該大力鼓勵這個黃色經濟圈要繼續下去，仲要發揚光大，比藍色紅色的經濟圈更佳，直至黃色經濟圈的人怕被攬炒，香港才可以逃過今次劫數，所以局長不應該話黃色經濟圈行唔通，明知道是事實都唔好講，更何况不是事實？局長應該話黃色經濟圈是有拓展空間潛力，定能為香港開拓新的局面，只要黃色經濟圈成功，香港就可以避免攬炒。

老友問我點知道黃色經濟圈的人也怕攬炒，其實我唔知，但我見到社運人士搞大三罷，黃色經濟圈竟然唔響應，一定是怕攬炒，否則，點會唔響應？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產
港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
人行昨淨投放2800億 11個月最多
人行昨淨投放2800億 11個月最多
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
大昌行私有化獲大比數通過
大昌行私有化獲大比數通過
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息
張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
盧駿匡：恒指已見底機會增加
盧駿匡：恒指已見底機會增加
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
周顯：天才莊家的內地平台
周顯：天才莊家的內地平台
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主
樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成
SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
中環中心呎租70 低市價一成
中環中心呎租70 低市價一成