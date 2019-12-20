周顯：天才莊家的內地平台

這並非完全同該股票無關，因為他們要在市場mark價。不過，由於這隻股票已揸了99%，mark價又有何難呢？就是升100%，跌90%，也完全沒有難度。

由於他們操控了股價，要散戶贏就贏，輸就輸，完全沒有難度。由於完全沒有交易紀錄，證監會和交易所也管不到。

操控沒交易紀錄 證監會交易所管不到

這實在是一個天才的設計，問題在於，我們可不敢效法，因為咁做，在大陸捉到，是擾亂金融，可能會打靶的。不過，機會是留給不怕坐牢的人，那天我對朋友說，某位已仙逝的超級富豪，真的很搏殺，發達之後，也有幾單擺明坐牢的案件，只是有手下承擔了所有罪名，方才甩身。

他的回答是：「點止我，幾乎個個富豪都有刑事案在身，只是好彩，捉不到而已！」

日前去了ARAKI食飯，評價是，一頓壽司食三個半小時，節奏實在太慢，頂不順。壽司不同於西餐的tasting menu，座位不夠舒服，客人談話不方便，因此日本的OMAKASE都是吃兩小時左右。香港人習慣了日式節奏，應該吃不慣這麼長的時間。

[周顯 投資二三事]