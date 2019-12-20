劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買

恒指昨高開24點向下，早市最多跌208點、低見27,675點反彈，收報27,800點，跌83點或0.30%；國指跌0.35%。大市成交793億元，與60天平均相若。正如周一指，恒指逼近8月以來上升通道頂部（約28,300點），一旦回調或要試中軸約27,200點。

大市繼續偏軟，據《明報》港股數據庫，升跌比率34比66，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約半成；陽燭對陰燭為36比64，大市下跌股份較多，但沒有明顯壓力，整體偏軟為主。本周至今4個交易日有3日有跌多升少，市寬偏弱，跟不上恒指國指尋頂表現。

行業方面，大部分表現牛皮，只有少數沽壓稍大。本報數據庫追蹤的30個行業，有近四成上升，中資電力升0.56%表現最強；航空、本地零售服務近六成股份錄得升幅，比例已最高；行業沒有看頭。下跌行業中，航運物流連升10日後昨天回吐，跌近2%，表現最差；其次科技器材跌1.5%。

海豐深圳國際中線看俏

航運股東方海外（0316）派特別息除淨拖累行業表現，撇除該股，行業近無升跌，其中，中遠海能（1138）升逾1%。中遠海能與招商局港口（0144）、青島港（6198）短線上升動力強勁；不過，中線以今年以來表現最強海豐（1308）、深圳國際（0152），看高一線。相比下，科技股沽壓較為明顯，月內升幅較大的丘鈦（1478）一度跌近一成，瑞聲（2018）、華虹（1347）、比亞迪電子（0285）最多跌約4%，全部收市前跌幅收窄。

值得留意，除了華虹於11月跌至接近52周新低後大幅反彈，丘鈦早於5月見底展開升浪，瑞聲、比亞迪電子較遲亦於8月底回升，8月底以來瑞聲、丘鈦最多翻一番，比亞迪電子最多升逾七成，累積升幅龐大，加上月內升勢加快，觸發獲利盤也屬正常。

瑞聲數次回落至20天線見支持

8月以來，瑞聲有多次明顯調整，包括9月、11月跟隨恒指高位回落；若然恒指未能走出8月來上升通道，並再次回試中軸甚至底部，瑞聲料亦難獨善其身。瑞聲對上幾次回落至20天線（現約60元）均有支持，入市不妨等候機會。

[劉思明 數據尋寶]