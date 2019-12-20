經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息

【明報專訊】恒指昨日跌83點，收報27,800點，成交金額792億元。港股急升過後進入調整期，但整體沽壓不算大，落後的港資股偏好，新地（0016）、九倉置業（1997）逆市升。周三強勢的石油股個別發展，中海油（0883）靠穩，中石化（0386）及中石油（0857）隨大市下跌，燃氣股中國燃氣（0384）受到大摩雙重下調評級，股價大跌6％。領展（0823）收市後公布首次收購澳洲項目，交易涉及金額不多，股價反應未必大，但多了一個新的收購區域，有助中長期增長。

美國眾議院通過彈劾議案，特朗普成為史上第3名面對彈劾的總統。議案尚需由共和黨控制的參議院三分之二議員贊成才能通過，成功機會不大，美股反應亦相當平靜。港股受制於28,000點後出現一些獲利沽壓，丘鈦（1478）配股股價下跌，並失守配股價13.68元，但整個板塊表現偏強，舜宇（2382）跌不足1％。整個市場亮點不多，主要是新股保利物業（6049）掛牌升近30％。下跌股份多於上升，紙業股以至整體工業股跌幅較大，玖紙（2689）、敏實（0425）、敏華（1999）跌幅介乎3％至5％。

燃氣需求或結構放緩

中燃遭大摩雙重下調，股價大跌。大摩到哈爾濱實地考察，發現全國對天然氣需求大幅放緩，由2019年1月份按年增長14.7％，到11月僅升4.9％。部分原因或與今年出現暖冬有關，但其實城市燃氣需求（民眾）和工業需求分別只升8.8％和4.8％，燃氣需求可能出現結構放緩。尤其是東北地區，近年主要炒作燃氣下鄉，但進度似乎相當緩慢，再加上全國新盤銷售（接駁費主要來源）不可能再有高速增長，接駁費比重高的中燃成為大輸家。從另一角度看，若燃氣需求出現結構放緩，也反映中國城鎮化過程可能已步入中後期階段，而非中央認為的僅60％。

領展宣布斥資6.83億澳元購入位於悉尼中央商務區內，名為100 Market Street的商業辦公大樓。該物業現有3名租客，分別是當地上市的物業投資者、聯邦政府機構及主權財富基金。租約租期較長，加權平均租賃期限為8年以上，並且已經設立租金上調機制，大約每年4％。

是次交易涉及金額不足37億港元，相對於領展最新總資產2204億港元，可說是微不足道，不應對股價構成重大作用。物業年租金收入為2670萬澳元，假設這是淨租金收入，項目收益率相當於3.9厘，高於中國內地和香港項目，但租金加幅則相對較低。筆者翻查澳洲上市的幾個大型房託，發現近年每股可分派的增長都較為緩慢，一般僅3％至5％，低於領展的雙位數字增長（分派兼回購）。

領展拓澳洲 中長期有正面作用

領展在香港的增長潛力相信已用得七七八八，近年策略以出售香港「死場」，套現所得用於回購、進行海外收購，又或者在香港參與物業發展。隨着股價下跌，管理層在收購上的難度會愈來愈高，要麼是對象有極高租金回報（意味質素低），要麼是有巨大加租潛力。否則低於集團接近4厘的股息率，較難向股東和董事局交代。現在開拓澳洲市場，短期內不會有重大助益，但當地物業回報相對香港合理得多，集團會有更多收購機會去推高收入和分派，中長期而言有正面作用。但也要留意，當地房託股息率達4.5厘至6厘，普遍高於領展不少，若澳洲比重持續增加，未必有利估值，但對於着眼於穩定分派的投資者則是一個賣點。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產
港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
人行昨淨投放2800億 11個月最多
人行昨淨投放2800億 11個月最多
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
大昌行私有化獲大比數通過
大昌行私有化獲大比數通過
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
盧駿匡：恒指已見底機會增加
盧駿匡：恒指已見底機會增加
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
周顯：天才莊家的內地平台
周顯：天才莊家的內地平台
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒
湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒
樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主
樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成
SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
中環中心呎租70 低市價一成
中環中心呎租70 低市價一成