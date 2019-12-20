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盧駿匡：恒指已見底機會增加

【明報專訊】筆者由於放長假的關係，因此本周提早執筆（14日）。恒指在12月12日形成島形底後走勢顯著轉強，於3日內出現兩個上升裂口，其間亦突破了下降軌，並且進一步回補了11月11日的下跌裂口。如果分別以8月15日、10月10日及12月4日的低位連成一線，會形成一條上升軌。

整體而言，恒指現時仍於中期的上升通道運行，假如進一步突破前浪頂27,900點，將可確認新一輪浪底，即位於12月4日低位25,995點。

倘突破熊一前高位 熊市結束

筆者曾表示，由於最近一次是非典型牛市，因此今次熊市亦有機會是非典型，簡單而言，即是沒有熊三，是因為熊二關鍵位24,899點至今仍未下破，相反，恒指走勢持續反覆做好。

技術上，如果突破熊一前的高位29,007點，意味熊市已經結束。 

首階段的中美貿易協議最終取得成果，加上美國聯儲局維持息率不變，市場對後市的看法漸趨樂觀。雖然本港經濟欠理想，因此預期在下一輪的業績相信普遍會較差。

不過，股市往往都會在市場最差的情况下開始見底，加上現時走勢與2011年十分相似，因此港股見底的機會愈來愈大，而其中一個重要的啟示將會是指數持續上升，但經濟數據繼續下滑。如果出現類似的情况，暗示港股已離底不遠。藉此推算，2020年的市况將會逐步回升，並有望再創歷史新高。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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