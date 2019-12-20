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經濟
2019年12月20日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
人行昨淨投放2800億 11個月最多
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
大昌行私有化獲大比數通過
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
盧駿匡：恒指已見底機會增加
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
周顯：天才莊家的內地平台
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒
樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
中環中心呎租70 低市價一成
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技術取勝：中國燃氣下試28元支持
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【明報專訊】華潤置地35.5元料有支持（圖）
聯邦制藥短線挑戰6元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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