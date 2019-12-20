力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則

逃過黑洞照風波 逃不過政治審查

〈視覺中國的逃跑計劃〉一文揭開了它從正當出售圖片版權業務到「維權創收」只為追求對賭業績以利股票解禁拋售的始末，枉費央視頂住「滔天輿論」為其開脫罪責的苦心。這圖片版權行業「維權之王」，一邊高舉智慧財產權保護的大旗，一邊卻倒行侵權。4月10日，人類首張黑洞照片問世，人人皆可免費使用，卻被視覺中國霸佔版權，接着被扒出將不可用於商業用途的國旗、國徽圖片打上視覺中國浮水印，明碼標價在官網出售，群情激憤，此時央視發表〈批判視覺中國不要跑偏 回歸法律標準才是根本〉為其降溫，被天津網信辦「重罰款30萬元」。《人民日報》說此舉有高舉輕放之嫌。然而，大眾忽視視覺中國受處罰的真正原因是其多張圖片刊發敏感有害資訊標註，違反《中國人民共和國網路安全法》規定。據外媒報道，其平台上將中共已故領導人毛澤東圖片標註為獨裁者。

視覺中國雖逃過黑洞版權風波，但人民網的介入，名義上為合作，外界解讀實為「監軍」，監控其內容品質和合規服務，為其短時間內「二進宮」留下伏筆。12月被約談整頓則是在未取得互聯網新聞資訊服務許可情况下，從事互聯網新聞資訊服務；在未經安全評估情况下，與境外企業開展涉及互聯網新聞資訊服務業務的合作。網信辦公告中未點名的境外企業，外界推測是世界第一大圖庫Getty Image，而視覺中國是其在中國的獨家分銷商，Getty的創意圖片佔視覺中國創意類圖片的60%，編輯類圖片（即新聞圖片）佔比約為20%。此次犯事的就是新聞圖片業務。

中央收緊輿論 大量網媒倒下

近年來，中國政府收緊網路輿論空間，打擊和規避有關政府和國家領導人的負面資訊，以互聯網新聞資訊服務許可證制「敵」名正言順。視覺中國不是個案，從自媒體公眾號到國外知名媒體中文網站，倒下了一大片，輕則約談整頓，重則關閉網站，永久封號。

在此情景下，企業別無選擇只能接受中國政府的遊戲規則或放棄。同樣從事圖庫生意的美國企業Shutterstock配合中國政府建立一套關鍵字黑名單，遮罩敏感和有害資訊的圖片搜索。搜尋引擎巨頭Google頂不住內外壓力放棄其中國版搜尋引擎「蜻蜓」方案。Getty和視覺中國也將遵從中國政府的指示和效仿Shutterstock建立關鍵字黑名單，排除危害敏感資訊以通過安全評估保住新聞圖片業務為上策。

西方敦促中國加強智識產權保護，為視覺中國「維權創收」提供法律保護傘，但視覺中國不可任意妄為，其身不正必遭反噬，同時也要加強防範合規風險不要觸碰監管紅線，股價經不起一而再，再而三的「進宮」折騰了。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]