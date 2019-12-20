特朗普彈劾案 無礙美股早段新高

博通研出售無線晶片部門

博通去年的淨收入有25%來自蘋果。消息指出，博通現正與瑞信合作，為其射頻子公司尋找買家。射頻部門是博通無線晶片業務的一部分，生產用於手機信號淨化的過濾器，使接收的信號更清晰，是博通前身安華（Avago）的原始業務之一，交易價值可達100億美元，暫未清楚交易能否實現。

市場估計蘋果或接盤

博通的射頻部門在2019財年收入為22億美元，在相關領域有競爭優勢，但面臨愈趨激烈的競爭，例如競爭對手Qorvo已開發出一種小巧、可靠的產品，有機會取代博通的傳統射頻元件。分析認為，蘋果已在研究自己的射頻技術，因此有可能收購博通的射頻業務。蘋果也在建立自己的基頻晶片業務，因此早前收購了英特爾（Intel）的智能手機調解器晶片（modem）業務。

（綜合報道）

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