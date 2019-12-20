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瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列

【明報專訊】瑞典央行昨宣布加息0.25厘，把利率提升至零水平，扭轉了歷時近5年的負利率政策，是目前奉行負利率的5家央行當中，首家退出負利率的央行。該央行預期，未來幾年利率也會維持在零水平，但若經濟轉差有可能再次減息。瑞典央行6名委員中，有兩人對加息有保留。分析認為，瑞典央行內部對利率的分歧，預示明年有可能再次減息。瑞典克朗兌美元昨變化不大。

學者：經濟仍弱 收緊貨幣不智

金融海嘯蔓延之際，瑞典央行於2009年成為首家向存款的商業銀行收費而不支付利息的央行。到2015年，瑞典央行又跟隨歐洲央行在前一年採取的措施，將指標利率降至零以下。瑞典央行昨議決加息，是因為其多數決策者預計，未來幾年的通脹將接近其2％目標。一些政策制定者也愈來愈擔心長期實施負利率，可能導致企業和家庭承擔過多的債務，又或逼使商業銀行向客戶存款收費，可能導致銀行擠提。

但有經濟學家質疑瑞典經濟疲軟，此際收緊貨幣政策並非明智。瑞典央行則表示，貨幣政策仍將保持「擴張」，在扣除通脹因素後，當前的實際回購利率在未來兩年或以後將接近負2厘。現時仍推行負利率的央行，分別是丹麥、瑞士、日本及歐洲央行。

丹麥瑞士日本歐央行仍負息

隨着今年經濟增長放緩，多家主要央行都放棄了緊縮政策計劃。聯儲局和歐洲央行都傾向提振經濟。在歐元區，負利率在德國引起極大爭議，恐政策令低效率的企業勉強存活，影響經濟健康。歐洲央行成員對負利率的作用陷入分歧，部分成員認為其成效早已削弱，並可能適得其反。

雖然丹麥曾於2014年初短暫將關鍵利率升至零以上，但不久又將其下調至負值，應對歐洲央行的負利率政策。自2016年初推出負利率政策的日本央行，昨重申將保持貨幣寬鬆的方向。經濟合作與發展組織（OECD）首席經濟學家布恩（Laurence Boone）稱，所有央行都在互相注視，但負利率不會永遠存在。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕負利率 瑞典央行

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