英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利

英倫銀行的發布會，通常透過即時片段對外發放信息。為避免發布會的影片傳送可能出現阻滯，英倫銀行聘用了供應商，在發布會製作即時的音頻備份。由於音頻傳送的時間比影片快，以致高頻交易商可透過該第三方供應商提供的音頻，提早5至8秒得悉英倫銀行發布會的影片內容。

涉第三方供應商 未透露身分

《泰晤士報》稱，該未公開身分的供應商，至少今年初起就非法截取英倫銀行的音頻內容，賣給多個高頻交易商。每次新聞發布會，這些高頻交易商都會為音頻傳送支付2500至5000鎊（約2.55萬至5.1萬港元）的報酬，然後透過一個市場新聞服務系統，接收這些音頻內容。

今年初起被泄 央行7月堵截

英倫銀行表示，在得悉信息被截取後，已即時制止該供應商再次進入系統，因此在央行7月發表《金融穩定報告》的新聞發布會前，該供應商已不能再截取資訊。央行強調，在發布對市場敏感的決定時，未違反保安原則，被截取的音頻僅與政策聲明公布後的發布會相關。

然而，入侵事件為英倫銀行帶來極大的尷尬。貨幣政策委員會和金融穩定委員會在會議後舉行的發布會期間，央行行長卡尼與其他央行高官的發言，往往令英鎊、金價、債價大幅波動，幾秒的優勢就足以對其他交易者造成不公。除了英倫銀行以外，歐洲央行、聯儲局、加拿大央行也有類似的音頻服務，當中或存在類似的信息外泄風險。

歐央行聯儲局有類似服務

市場人士早就懷疑英國經濟數據可能被提早外泄。路透社在2017年3月表示，翻查過去12個月來，英鎊在英國零售數據公布前幾分鐘，有8次先行對數據有所反應，即使數據可能與市場預期有出入，令外界猜測有市場人士提早取得信息。《華爾街日報》也分析過逾200份英國經濟數據，包括通脹、工業生產及就業數據，發現英國國債在數據公布前一刻的走勢，有59.5%概率反映數據公布後的應有走向，反映數據可能提早外泄。

英倫銀行昨一如預期，將利率及量寬規模維持不變，利率繼續在0.75厘水平。但因英國脫歐及持續不明朗的政治環境令經濟停滯，央行貨幣政策委員會內部對是否減息意見分歧，贊成利率維持不變與主張減息的官員比例為7票對2票。英倫銀行將經濟增長預測略作下調，把第四季GDP增長預期由0.2％下調至0.1％。

昨公布的英國零售數據出乎意料疲軟，11月零售銷售額按月跌0.6%，已連續4個月未錄得環比增長，是1996年有紀錄以來首次。上月零售銷售額按年僅增長1%，升幅為去年4月以來最低。英倫銀行稱，倘英國脫歐的不確定因素持續，又或環球增長未能穩固，英國可能需要更多刺激措施。央行表示，將繼續監察企業及消費者的反應，倘通脹和增長符合預期，未來將需要循序漸進加息。貨幣政策委員會成員大多期望，英國經濟在明年增強。英鎊兌美元在議息聲明公布後升穿1.31然後回落。

（綜合報道）

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