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新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事

【明報專訊】由前財政司長梁錦松任董事長的創投基金新風天域宣布，旗下紐約上市投資平台新風天域公司，已完成從TPG、復星醫藥（2196）等現有股東收購內地綜合高端私營醫療機構和睦家，兩者合併後將改名為新風醫療集團，而和睦家將會成為中國最大的上市綜合私營醫療服務機構之一，市值約14.4億美元（約112.32億港元）。

合併後將改名為新風醫療集團

此次交易也為新風醫療提供約1.65億美元（約12.87億港元）的額外資金，用於一般企業用途，包括公司營運資金和公司發展。梁錦松又邀請醫管局前主席梁智鴻，以及已卸任的港鐵（0066）主席馬時亨加入董事會。此外，復星醫藥董事長陳啟宇除了出任新風醫療董事，亦將擔任集團聯席董事長；另外，和睦家高級管理團隊，包括創始人及首席執行官李碧菁，將繼續擔任當前職務。

目前，和睦家在國內4個一線城市和部分二線城市共運營7間醫院和14間診所，另有2間醫院在建中。

和睦家是內地知名的高級私營醫療機構，成立於1997年，2014年獲復星醫藥及TPG以3.69億美元（約28.78億港元）收購。和睦家另一個受廣為人知之處，是包括王菲、孫儷、姚晨等中港女藝人，都曾選擇這間醫療機構待產。

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