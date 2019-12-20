大昌行私有化獲大比數通過

明年1月10日除牌

在昨日的法院會議內，持股逾3.26億股的出席股東投贊成票，贊成比例約89.12%。緊隨的股東特別大會上，投贊成票及反對票各佔14.37億股及3991.78萬股，各佔97.3%及2.7%，因此大昌行的私有化最終獲得大比數通過。集團行政總裁黎汝雄昨日在會後表示，由於集團正面對轉型挑戰，當中不無風險，因此他們有責任在保障股東利益下，出價私有化，讓股東選擇一齊面對風險，或是選擇套現，將風險轉由中信泰富承擔。他亦指出，公司股價表現低迷，股份成交亦少，股東套現不易，亦要面對轉型的壓力及風險。

在昨日的股東會內，有出席會議的小股東楊小姐表示，她於2018年才購入該股，連派息目前仍有賺，今次是她首次購買上市公司遇到私有化，對今次公司提出以每股3.7元私有化，她會表示贊成。另一小股東林先生則認為，他家人持有大昌行8、9年，持股雖然不算多，但他認為今次出價低，所以反對私有化。