恒豐銀行獲匯金等入股拯救

非公開發行1000億股

大華銀行其後公布，已簽署認購協議，將以每股1元人民幣，認購18.614億股恒豐銀行股份，總計18.614億元人民幣。大華銀行更透露，這次的認購協議是恒豐銀行配股集資1000億元人民幣的其中一部分。該行更指出，對大華銀行的投資，有助推動區域之間的連結及建立完整生態圈，以促進該地區的商業及投資。是次交易尚有待監管部門批准。

恒豐銀行的前身是1987年成立的煙台住房儲蓄銀行，2003年正式改制成為全國股份制商業銀行，此規模全國僅12家。但恒豐銀行至今未上市，且2017年度及2018年度的財報至今尚未公布，近年亦有兩任董事長連續被免職。

在恒豐銀行之前，已有兩家小型銀行因流動性問題被接管或需要注資。最先「爆煲」的是「明天系」創辦人肖建華旗下的包商銀行，今年5月人行突然宣布接管該行，稱其有嚴重信用風險，其後交予建行（0939）託管，肖建華自2017年在香港被國安人員帶走後，至今未有再露面。另外，錦州銀行（0416）自今年4月一度停牌，早前曾延遲公布去年財報，之後要先後由工行（1398）、信達（1359）及長城資產管理入股以注資打救。