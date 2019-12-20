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中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用

【明報專訊】中國人民銀行昨晚再公布澳門相關措施，包括推動澳門本地電子錢包在內地使用，以及組織開展澳門代理見證開戶試點。這是中央一周內送予澳門的第四份「大禮」，而這4項措施原本已經在香港實施。

便利澳門居民內地工作生活

人行昨晚表示，支持澳門中國銀行手機銀行App和澳門通Mpay錢包的用戶，在中國銀行內地商戶進行線下掃碼支付，以便利在內地工作、旅遊和生活的澳門居民享受小額便民移動支付服務。

另外，人行又宣布組織開展澳門代理見證開戶試點，澳門居民可在澳門試點銀行通過代理見證的方式便捷開立內地個人Ⅱ類及III類銀行帳戶，進一步便利澳門居民辦理內地銀行支付業務。人行表示，下一步與澳門金管局保持密切溝通與合作，指導惠澳支付業務政策的平穩實施，支持粵港澳大灣區一體化生活圈的建設。

日前，人行已宣布把澳門居民個人每人每天向內地人民幣同名帳戶匯款限額由5萬元人民幣提高至8萬元人民幣。

昨日澳門金管局亦公布，為配合人行措施，澳門銀行辦理個人人民幣兌換業務將不再設置限額，而兌換業務所產生的頭寸，將改為透過離岸人民幣市場進行平盤，因此有關2萬元人民幣的兌換限額亦告撤銷。

另外，中國銀保監亦在本周一發出通知，指為支持粵港澳大灣區建設，將澳門納入保險資金境外可投資的地區。

上述4項措施，原本已在香港實施，例如香港手機錢包可在內地使用、居民可在香港銀行開立內地銀行戶口的措施都在近兩年實施，香港人民幣兌換及匯款的限制亦早在5年前推出滬港通前放寬，而香港亦早已是內地保險資金可投資的地區。

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