赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席

明報記者 馬迪帆

今年曾有數家規模中等至小型的公司引領認購潮，超購倍數排名前5的新股中，新經濟股則佔據四席，包括生物醫藥股亞盛及手游股中手游（0302）（見表），今年熱炒的物管股仍備受追捧，銀城生活（1922）及昨日掛牌的保利物業（6049）都錄得逾百倍超購。

超越10月上市的亞盛醫藥

根據統計，券商孖展方面，耀才借出73億元，耀才借出55億元，信誠借出30億元，富途借出17.27億元，時富借出4.81億元，華盛借出3.7億元，第一上海借出1.55億元，總計約185.8億元（見表）。若以孖展總額計，赤子城實際上遠低於同是本月招股的啟明醫療（2500），後者早前錄得近330億元券商孖展額。另外，同期招股的台州水務（1542）孖展反應平平，綜合5家券商，總計錄得逾2000萬元孖展。

昨日有3隻新股掛牌，其中背靠央企保利集團的保利物業最受散戶追捧。保利物業最終不負眾望，全日升近三成，報45.35元。每手200股，每手帳面賺2050元。該股昨日高開25%，全日股價最低見40.8元，但較招股價仍高16%。收市前再發力，最終升29%。今年眾多物管股首掛均收穫好成績，如鑫苑服務（1895）等。但昨日上市的時代鄰里（9928）則未能跟隨飈升熱潮，全日跌5.2%，收報4.88元，全日最高也僅平招股價。每手1000股，每手帳面蝕270元。此外，由創業板轉主板上市的健升物流（1529）跌11.9%，報0.295元。

摩爾國際昨入表申請來港上市

新股方面，電子煙及霧化組件製造商思摩爾國際昨日入表申請來港上市，保薦人為中信里昂。根據初步招股資料，思摩爾為全球最大電子霧化設備製造商，為品牌如Vaporesso、Renova及Revenant Vape生產組件，佔市場份額一成。公司去年收入錄得34.3億元人民幣，按年升近1.2倍，經調整純利錄得7.4億元人民幣，按年飈升近3倍。