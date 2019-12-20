經濟
下一篇 上一篇

人行昨淨投放2800億 11個月最多

【明報專訊】人行繼續釋放跨年流動性，昨日分別逆回購14天期2500億元（人民幣．下同），以及7天期300億元，中標利率分別維持在2.65厘及2.5厘。由於昨日無逆回購操作到期，昨日公開市場單日淨投放2800億元，是今年1月17日以來最多。人行連續兩日大額淨投放，周三分別逆回購14天期1500億元及逆回購7天期500億元，淨投放2000億元。兩日總共淨投放了4800億元。

連續兩日淨投放共4800億

放水未能提振港股，反而假期氣氛濃厚，加上大市已經連升多日，恒指昨日表現牛皮兼成交縮，早盤高開24點已是全日高位，早市見全日低位跌208點，午後恒指收窄跌幅，收報27,800點，跌83點，成交金額792億元，較上日減少16%；國指跌38點，報10,985點。瑞聲科技（2018）股價跌2.4%，是表現最差成分股。華潤置地（1109）傳再有高層離職，股價跌2.1%。重磅股友邦（1299）跌1.4%，騰訊（0700）跌0.5%。

分析：或需降準一次對冲專項債

人行透過逆回購應對跨年資金需求，國泰君安認為，雖然從歷史角度看，人行不太可能單獨因為春節因素而降準，但明年1月疊加專項債發行，資金價格有額外壓力，人行或需降準一次來對冲為專項債發行提供流動性。

報告認為，今年11月財政部提前下達明年部分新增專項債務限額1萬億元，並要求早發行、早使用，確保明年初可見效，這部分專項債有可能集中1月下發。連同明年春節在1月，對現金的需求變動會更加顯著，或高達1.5萬億元左右。

上 / 下一篇新聞

領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產
港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
大昌行私有化獲大比數通過
大昌行私有化獲大比數通過
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息
張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
盧駿匡：恒指已見底機會增加
盧駿匡：恒指已見底機會增加
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
周顯：天才莊家的內地平台
周顯：天才莊家的內地平台
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒
湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒
樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主
樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成
SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
中環中心呎租70 低市價一成
中環中心呎租70 低市價一成