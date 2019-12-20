人行昨淨投放2800億 11個月最多

連續兩日淨投放共4800億

放水未能提振港股，反而假期氣氛濃厚，加上大市已經連升多日，恒指昨日表現牛皮兼成交縮，早盤高開24點已是全日高位，早市見全日低位跌208點，午後恒指收窄跌幅，收報27,800點，跌83點，成交金額792億元，較上日減少16%；國指跌38點，報10,985點。瑞聲科技（2018）股價跌2.4%，是表現最差成分股。華潤置地（1109）傳再有高層離職，股價跌2.1%。重磅股友邦（1299）跌1.4%，騰訊（0700）跌0.5%。

分析：或需降準一次對冲專項債

人行透過逆回購應對跨年資金需求，國泰君安認為，雖然從歷史角度看，人行不太可能單獨因為春節因素而降準，但明年1月疊加專項債發行，資金價格有額外壓力，人行或需降準一次來對冲為專項債發行提供流動性。

報告認為，今年11月財政部提前下達明年部分新增專項債務限額1萬億元，並要求早發行、早使用，確保明年初可見效，這部分專項債有可能集中1月下發。連同明年春節在1月，對現金的需求變動會更加顯著，或高達1.5萬億元左右。