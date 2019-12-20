經濟
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紅杉資本派1347萬股予合夥人 市值逾13億元

【明報專訊】據聯交所股權披露顯示，美團點評(3690)主要股東紅杉資本中國基金(The Sequoia Capital China Funds)和紅杉資本全球增長基金(The Sequoia Capital Global Growth Funds)(以下合稱為「基金」)於上周五（13日）將1347.8萬股派予有限合夥人(Limited Partners)，完成後，基金持股量由9.51%降至9.24%。以美團上周五收市價101.1元計，該批股份市值達13.62億元。

事實上，紅杉資本旗下的不同基金近年來向美團投資了約4億美元（約31.2億港元），紅杉資本在2018年所持的美團股份時值49.1億美元（約382.8億港元），超過投資額的12倍。

今年7月起多次減持

在今年7月起，紅杉資本已多次減持美團股份，紅杉當時以每股平均64.4327元作價減持約130.5萬股，合共套現約8410萬元，持股由10.2%減至10.18%；後又於10月再度減持美團3138.9萬股，該批股份市值逾28億元，紅杉持股量亦降至9.51%。紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬目前仍然是美團點評的非執行董事。

美團點評於上月底公布第三季業績，期內錄得13.35億元人民幣純利，扭轉虧損。美團昨日收報103.5元，升0.4%。今年以來累升1.36倍，上市以來累升50%。

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