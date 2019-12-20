經濟
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李小加上任後首減持港交所 套現1.7億

【明報專訊】臨近年尾，港交所（0388）行政總裁李小加突然減持港交所，套現近1.7億元，是其上任以來首次減持。據港交所資料顯示，李小加周三（18日）在場內沽貨，涉及65萬股，均價每股256.53元，連同李小加上任後收取的年薪，上任9年合共賺取超過3.4億元。

仍持有40.4萬股 市值逾億

根據港交所資料，沽出後李小加仍持有40.4萬股港交所股份，按昨日收市價計，市值約1.03億元，持股量由0.08%降至0.03%。

港交所設有股權激勵計劃，向員工直接派發股份作為獎勵。李小加上任行政總裁後從無自行買入港交所股票，但由2010年上任，他已經獲港交所獎授約11萬股，隨後近10年間，除2013年未有派股外，餘下每年公司均對其派約10萬至20萬股不等，加上他一直以收取股份代替股息，同時李小加從未沽出套現，截至去年底，已累計107萬股份。

去年總薪金近2900萬

除股份分紅外，李小加擔任的港交所行政總裁，年薪已經不菲。翻查資料，李小加上任第三年，年薪已超越前任的周文耀，過去9年的年薪亦水漲船高，計入薪金、現金花紅、其他福利等項目，年薪總額由最初的259萬元一路增加至去年的近2900萬元，累計已收取年薪約1.75億元，連同今次將股份「變現」，合共已賺取約3.45億元。

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