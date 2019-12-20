港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產

領展自2014年9月起陸續出售手上公屋商場，至今累售53個商場，套現457.36億元，當中尤以在2017年及2018年和「本地薑」吳繼煒、吳繼泰兄弟等為首的私募基金基匯資本交易，分兩批出售29個商場套現多達350.1億元，最為矚目。領展轉而積極投資內地及海外，自2015年3月起前後以257.3億元收購5項內地物業，至今年9月底止內地項目已帶來5.78億元物業收入淨額，佔整體14.2%。

外地項目回報較高 紓領展盈利壓力

面對2019年香港市况轉角，領展即使難以再大手將手上物業以高價脫手，不過按領展最新中期業績所示，內地估值達274.79億元物業收入淨額所計算的年化回報率達4.2厘，加上是次收購澳洲悉尼項目年回報率達3.92厘，均比估值達1929.55億元的香港商場及停車場年化回報率3.62厘高。這有效提高資本運用效益，亦有助擴闊收入來源，尤其在當前本地租務市况向下，外地項目某程度紓緩領展盈利壓力，甚至減輕在港商場租戶面對的加租壓力。