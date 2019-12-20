經濟
下一篇 上一篇

港市道轉淡拖累物業估值 近1年未再賣產

【明報專訊】領展（0823）對上一次出售香港屋邨商場，已是去年12月宣布以120億元出售12個屋邨商場予基匯資本。有分析認為，領展近一年暫停沽售資產，可能與近期市况轉變，物業估值下滑有關，加上集團資金仍充裕，淨負債率偏低，不急於沽售手上項目。

領展自2014年9月起陸續出售手上公屋商場，至今累售53個商場，套現457.36億元，當中尤以在2017年及2018年和「本地薑」吳繼煒、吳繼泰兄弟等為首的私募基金基匯資本交易，分兩批出售29個商場套現多達350.1億元，最為矚目。領展轉而積極投資內地及海外，自2015年3月起前後以257.3億元收購5項內地物業，至今年9月底止內地項目已帶來5.78億元物業收入淨額，佔整體14.2%。

外地項目回報較高 紓領展盈利壓力

面對2019年香港市况轉角，領展即使難以再大手將手上物業以高價脫手，不過按領展最新中期業績所示，內地估值達274.79億元物業收入淨額所計算的年化回報率達4.2厘，加上是次收購澳洲悉尼項目年回報率達3.92厘，均比估值達1929.55億元的香港商場及停車場年化回報率3.62厘高。這有效提高資本運用效益，亦有助擴闊收入來源，尤其在當前本地租務市况向下，外地項目某程度紓緩領展盈利壓力，甚至減輕在港商場租戶面對的加租壓力。

上 / 下一篇新聞

領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
李小加上任後首減持港交所 套現1.7億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
紅杉資本悉售美團持股 市值逾487億
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
富力折讓7%配股集資37億 今復牌
人行昨淨投放2800億 11個月最多
人行昨淨投放2800億 11個月最多
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
赤子城超購758倍 今年超購王 五大超購王 新經濟佔四席
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
港交所今年成交急跌 IPO集資升2%
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
中央再「送禮」 澳門電子錢包准內地用
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
恒豐銀行獲匯金等入股拯救
大昌行私有化獲大比數通過
大昌行私有化獲大比數通過
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
新風天域購和睦家 馬時亨梁智鴻任董事
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
中金再生前主席妻串騙罪成 夫3年前棄保潛逃 仍無音訊
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
譽滿控股股東被恐嚇 「不還債砍殺兒子母親」
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
英央行信息提前外泄 遭賣給高頻交易商 幾秒可獲厚利
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
瑞典央行加息0.25厘 脫負息行列
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
特朗普彈劾案 無礙美股早段新高
張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息
張兆聰：領展購澳商廈 料着眼穩定派息
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
力伍：視覺中國求自保 唯遵從官方規則
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
技術取勝：中國燃氣下試28元支持
盧駿匡：恒指已見底機會增加
盧駿匡：恒指已見底機會增加
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
匯豐「毛毛拯救隊」 織冷帽頸巾贈老友記
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
福布斯評論員：扣起飛機為港航好
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
劉思明：大市率先回軟 科技股伺機買
周顯：天才莊家的內地平台
周顯：天才莊家的內地平台
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
譚新強：中美終完成首階段協議 但第二階段或遙遙無期
湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒
湯文亮：黃色經濟圈成功 可避免攬炒
樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主
樓市庫存過剩 大馬降海外買家門檻 最平114萬港元做業主
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
富榮花園海嘯貨1012萬易手 11年升2.5倍 反修例後再現千萬元居屋
SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成
SKYPARK開放式月租1.45萬 低市價一成
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
利嘉閣廖偉強：明年樓價料「噴射式」升10%
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
Wetland Seasons Park批預售 最快下周開價
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
「靚湯」4581萬入市雲海別墅
中環中心呎租70 低市價一成
中環中心呎租70 低市價一成