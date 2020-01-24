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領展36億悉尼買產 CEO：非看淡香港 包商場及寫字樓 海外投資盼佔三成

【明報專訊】領展（0823）於2015年起闖進內地市場，到昨日首度進軍海外，斥資6.83億澳元（約36.49億港元），從美國黑石集團方面投得澳洲悉尼的地標項目100 Market Street的10層高寫字樓，連Westfield Sydney購物中心及悉尼塔。領展行政總裁王國龍表示，集團有意於中、英、日、澳、星五地物色收購，因此是次出擊澳洲項目，並非看淡中港投資物業市道，強調香港繼續是領展的主要市場。

明報記者 陳偉燊

連同今次參與收購澳洲悉尼的項目，領展自2011年6月起，前後8年半，共出擊11次收購項目，出資累計高達419.5億元，但近年已盡屬海外收購。領展今次收購悉尼項目，已支付10%按金，將以外部銀行貸款及內部資源的組合方式調撥資金。項目主要3名租戶包括標普/ASX 100指數成分股上市公司、聯邦政府機構及主權財富基金，淨可租用面積逾2.83萬平方米，出租率達100%，現時淨收入為2670萬澳元（1.43億港元），相當於年回報3.92厘。

項目出租率100% 年回報3.92厘

領展的備考經調整債務對資產總值比率，預計將由約12.1%變更至約13.5%。集團指收購有助投資物業組合多元化。同時，由於包括澳洲、新加坡、日本及英國在內的主要已發展市場相對穩定、市場流通性及監管環境良好，因此領展正深入研究這些市場。

王國龍昨午在與傳媒的電話會議中透露，今次到海外收購，與他們的2025年願景：推動組合多元化、實現增長及新收入來源有關。他強調：「隨着中國及外國投資增長，香港物業投資比重會相應被拉低至佔整體組合約70至75%，中國及海外市場的比重各佔約20及10%。」他指出，領展過去兩至三年已經組成團隊留意海外市場機會，今次進軍澳洲，並非代表領展看淡香港及中國內地市場。他說，香港仍是領展主要市場，集團借貸比率仍低，有興趣留意香港投資物業。

王國龍：港物業比重仍佔逾80%

至於今次收購的悉尼項目，王國龍稱，領展會以澳元借貸支付，因此未有貨幣風險，同時可享低息融資成本。該盤目前年租金回報率約4厘，加上租約尚有逾8年，他預期還有進一步加租的空間，與在內地進行同類投資比較起來亦算不俗。

他又說，計及今次收購，香港物業比重仍佔逾80%。寫字樓組合目前佔比8.7%，要調整至15%至20%需要一定時間，但會繼續以零售物業為主業。領展亦有繼續留意內地一線城市及大灣區寫字樓及物業投資機會，不過因為未有成事，因此未有公布。

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