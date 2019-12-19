CK環球陳彬仁：港人移居熱 境外盤銷情爆升

昨早10時記者約好陳彬仁到CK環球的旺角辦公室訪問，其太太是馬來西亞人，習慣在本港及大馬兩地生活的陳彬仁準時恭候，記者以今年海外樓盤在港熱賣、CK環球生意料理想打開話匣子，他在訪問中亦不忘向記者推介馬來西亞適合港人居住，是退休後養生的好地方：「可能因為大馬天氣比較熱，我在當地生活一段時間後生理時鐘也發生變化，例如一般晚上10時多便會睡覺，早上7時便會起牀，早睡早起身體好，不似在香港般生活節奏急速，往往要捱更抵夜」。

大灣區海外樓盤銷情輪流向好

CK環球去年開始積極代理海外及大灣區樓盤來港銷售，今年以來整體銷售額按年錄得數倍的升幅，陳彬仁表示，最重要的原因是這些境外物業的樓價遠低於本港，物有所值，水向低流。根據世邦魏理仕今年發布的《全球生活報告：城市指南》，本港仍然是全球樓價最貴的城市，平均樓價高達963萬元，平均呎價達16,310元，作為比較，陳彬仁指目前馬來西亞吉隆坡及檳城市中心住宅平均呎價僅約4000港元，大灣區港人熱門置業城市如珠海及中山樓價則分別為4000多港元及1000多港元，港人在當地置業「價錢平，地方亦夠大」，具備吸引力。

陳彬仁透露，年初至今CK環球代理的大灣區及海外樓盤在港銷情屬輪流向好。他解釋，廣深港高鐵及港珠澳大橋等跨境基建於去年下半年先後落成，加上國務院今年2月公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，標誌着大灣區發展邁上新台階，區內「9+2」城市料加快融合，珠海及中山樓盤上半年在本港銷情曾經火爆，「9個大灣區內地城市之中，發展條件最好的是深圳，但當地樓價已很高，而珠海及中山樓價則仍然低水，故此得到本港投資者的青睞」。

隨着本港於6月上旬爆發反修例運動，陳彬仁坦言，港人對境外物業的關注點曾由大灣區轉移至海外，在7至8月CK環球代理的海外樓盤銷售急升，惟9月開始，則輪到大灣區物業再度發力。

對此，陳彬仁分析：「經歷是次本港社會動盪後，部分港人的心態不同了，希望移居到內地居住，而當地樓價仍然低水，40多萬元人民幣便可以買到400方呎的中山公寓，百多萬元人民幣可買千多方呎住宅單位，隨着多個大灣區城市放寬限購，市場開始再度轉活。」

兩大經營竅門：選對物業及市場推廣

CK環球代理海外及大灣區樓盤在港銷售短短一年多時間內，已做出一定成績，陳彬仁透露，他早年曾從事貿易生意，足迹踏遍全球主要城市，在美國、英國及澳洲均有豐富買樓經驗，在馬來西亞更與太太購入農地做地主，期間亦賺到可觀利潤，目前他會將有關經驗用來挑選適當境外物業在港銷售：「我們搵物業會很小心，因為始終時間有限，如果搵錯物業來賣，銷情欠佳便浪費了時間」。

至於在港銷售境外物業的另一竅門，陳彬仁表示，要適當投放市場推廣的資源：「市場推廣對我們來說是很大的開支，要以最少的銀碼搵到你想要的客人。」

港人不論購買大灣區及海外物業，始終不及本港物業熟悉，有隔山買牛的風險，故陳彬仁鼓勵客戶親身到當地視察樓盤後始再購買，而在他熟悉的馬來西亞，CK環球更聘用逾10名的團隊就此為客戶服務，「客戶抵達大馬機場後，我們便會專人接機，跟着全程可以廣東話向客戶講解在當地置業的錦囊」。

大馬樓銷情最佳 開始代理菲國物業

他透露，CK環球銷售海外樓盤中，目前以馬來亞西樓盤表現最佳，而集團促成的馬來西亞物業交易，大部分均是客戶隨團實地考察後始購買，可見上述睇樓團經營模式的重要性。

在訪問中，記者向陳彬仁提及，10月到訪菲律賓實地視察樓盤後對當地印象不錯，他則指CK環球在菲律賓亦有代理物業來港銷售，希望如集團的名稱(CK環球)一樣，幫助香港人把握環球物業的投資機會。

境外盤源足 本港代理百花齊放

在本港新樓銷售市場，兩大代理集團佔有明顯優勢，新成立的代理行難以分一杯羹；但在海外物業的代理市場，CK環球卻在短短一年多時間內突圍而出，在市場佔有一席之地。陳彬仁分析，銷售本港及海外物業明顯不同之處是，前者供應有限市場容易出現壟斷，後者供應無限造就市場百花齊放全面競爭。

他解釋：「海外物業的市場實在太大了，你想一想，新加坡今年有多少樓盤來港銷售？英國與澳洲面積是香港的多少倍，有多少樓盤可拿來香港銷售？大灣區的9個內地城市中，單是中山已有多個發展商及相關樓盤在市場熱賣，競爭這麼激烈的話，發展商怎會只委託一兩個代理銷售樓盤？既然海外樓盤的發展商及盤源這麼多，目前市場上的代理是各有各做；除了各自有專長的地區外，在同一地區中，有些代理專賣貴價樓，有些則擅長賣低價樓，主要便是這樣分工。」

明報記者 葉創成

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