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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：有老闆希望員工罷工？

【明報專訊】我在6月初，社運剛開始時已經向同事表示，今次社運非同小可，如果能夠在半年內完結已經是萬幸，我叫他們不用擔心，公司財政穩健，他們份工一定冇問題，我保證3年內不會有任何員工被離職，但我亦不保證這3年內有人工加。同事知道之後就紛紛表態話加人工事少，保住份工最緊要，當時失業率只有2.9％，要搵工是很容易，同事如此表態我亦有多少奇怪，到最後我亦話不會理會同事政治取向，他們自己小心一些，不要做出過激行為。

行業吊鹽水 有藉口裁員

社運人士每一次搞「大三罷」都不能說成功，很多人都不明白，點解搞遊行就有咁多人，搞罷工就唔夠人。老實說，就算罷工，老闆都唔敢唔出糧，理論上很多人參與，但點解咁少人，這就是香港人現實之處，一般打工仔都知道在社運之下，不少行業都吊緊鹽水，如果罷工，即是畀老闆有藉口承機結束生意，最低限度都會裁減一些人工高，冇工作表現的員工，所以，全港大三罷始終搞唔成。

事實上，他們的憂慮是沒有錯，現在有不少老闆希望大三罷搞得成，可以有藉口光榮地將生意結束，不過即使唔罷工，不少商人亦捱唔住，大企業就會裁員，以TVB為例，大約裁減一成員工。不過，任何大型企業即使減少10％員工，運作仍然可以維持正常，小生意就有機會10家有1家要結束營業，結果失業率會上升多10%，大約是多38萬人失業，數字很驚人，如果成為事實，真的是攬炒。

員工現實 全港大三罷難成事

雖然大三罷搞唔成，社運人士退而求其次利用鐵飯碗團體搞警告式罷工，持續不斷令到罷工成為新常態，這樣才有機會搞大三罷，才可以向政府施以最大壓力。其實，毁人生計如殺人父母，香港人生活壓力很大，除部分人要供樓之外，其他人都有生活負擔，如果沒有收入，或者收入減少，他們都會陷入困境。所以，即使他們不滿意政府，亦不敢參與大三罷，社運人士何必強人所難，遊行人數已經是對政府最大壓力；但如果罷工，做成市况蕭條，失業率飈升，即是由一般市民去承受本來是政府應該承受的壓力，甚至要接受政府救濟，這條數絕對是死數。有做生意的朋友希望這篇文章唔好出街，他可以趁機減少員工人數，成本下降，當市况回復正常，他可以賺到更多利潤，真無良。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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