周顯：誰是香港女首富？

我話梗唔係啦。甘比的老公，是劉鑾雄，而且劉還只是把部分身家分了給她，有數得計啦。講到女首富，梗係鄺肖卿，這是連小甜甜在生，也沒得比。當年郭炳湘在生，也是由她決定分200億元給他，可見得新地（0016）的大權，仍然握在她手上。

如果講第二、三位，南豐的陳慧慧，還有信德（0242）的何超瓊，都走唔甩。陳的父親陳廷樺30年前同四大家族平起平坐，何除了美高梅中國（2282）和信德之外，澳娛都有8.89%。包玉剛有4個女兒，大家以為包家財產真正的決定人是她們，還是4個女婿？

幾個內房的女揸弗人都很可能有香港身分證，皆因香港身分證是中國富豪身分的象徵，陳慧慧的大姐陳慧芳有幾百億元，全部cash；還有四太，跟着才數到朱太、甘比等人。

Fortune Insight入股要求多

有基金朋友說想找財經內容供應商，不知是想做宣傳，還是想直接投資。我說：「現在最大的兩個是Business Focus和Fortune Insight，兩個都有股東是我的朋友，順得哥情失嫂意，我還是兩個都介紹給你認識，你自己決定吧。」

跟着我提了他一句，Fortune Insight的創辦人是個三十出頭的屋邨仔，一心要搞fintech和medical tech，傾過好些媒體投資者，海外又有，本地上市公司又有，因為多多條款要求，所以都say no了。咁有性格，如果你想入股投資，應該不容易了。

[周顯 投資二三事]